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Шольц исключил отправку войск и самолетов на Украину «сейчас и в будущем»

Шольц исключил отправку на Украину самолетов и создание там бесполетной зоны
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил прямое участие солдат НАТО в боевых действиях на Украине и создание над страной бесполетной зоны. Он отметил, что такой же позиции придерживается президент США Джо Байден
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия, несмотря на решение поставить Киеву танки Leopard 2, «ни при каких обстоятельствах» не намерена отправлять на Украину войска или боевые самолеты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам канцлера, он еще в начале боевых действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может», и его позиция осталась прежней. Шольц сказал также, что он вместе с президентом США Джо Байденом с самого начала выступили против создания бесполетной зоны над Украиной. «Мы этого делать не будем. И ничего в этом отношении не изменилось и не изменится», — заверил он (цитата по Tagesschau).

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал Шольц, отметив, что такую же позицию выражал и Байден.

Берлин намерен передать Киеву 14 танков Leopard 2 A6, они могут поступить на Украину через три месяца, полагает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Германия также разрешила реэкспорт танков другим странам, у которых на вооружении есть эта техника, предоставит боеприпасы и техническое обеспечение, а на территории страны начнется обучение украинских военнослужащих обращаться с ними.

Поставить Leopard также готова Польша. Великобритания пообещала передать Киеву танки Challenger 2. Ранее о готовности передать танки Украине объявила Франция (легкие колесные AMX-10 RC).

Российская сторона заявляет, что поставки западных танков украинской армии могут «затянуть ситуацию» в зоне военной операции, но не способны ее изменить. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев считает, что передача Киеву этой техники противоречит заявлениям Берлина о нежелании втягиваться в конфликт. По мнению дипломата, страны Запада настроены на «перманентную эскалацию».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия танк Leopard Олаф Шольц самолет
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