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Глава Минобороны Британии назвал сроки поставок Киеву истребителей

Глава Минобороны Британии: Лондон поставит Киеву истребители после окончания конфликта
Быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода, подчеркнул Уоллес. Лондон видит перед собой цель обучить украинских пилотов управлению истребителями
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Ben Birchall / Getty Images)

Пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь поставит Украине истребители, и необходимо быть честными в этом вопросе. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода.

«В частности, современные самолеты, такие как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставляться на Украину только после окончания военных действий. Это консенсус среди западных партнеров», — заверил британский министр.

В то же время Лондон видит перед собой цель обучить украинских пилотов управлению боевыми самолетами.

Помимо этого, многие страны обнаруживают, что в их армиях нет готовых к эксплуатации танков, которые они могли бы поставить Украине, рассказал Уоллес.

«Политики отправили своих военнослужащих на склады и были вынуждены констатировать, что их танки не готовы к эксплуатации или ремонту для доставки Украине», — отметил он.

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Глава британского Минобороны признал, что за последние 30 лет армии союзников были истощены. Он объяснил, что, несмотря на цифры, демонстрирующие, сколько танков есть у каждой страны, в реальности лишь немногие из них готовы к использованию.

Это также касается и боеприпасов. «Мы также были вынуждены признать, что наши планы мирного времени недостаточны. Мы не ожидали настоящей войны, поэтому заявленные цифры по боеприпасам были слишком низкими», — добавил Уоллес.

Он напомнил о решении Лондона отправить Киеву 87 единиц 155-миллиметровых гаубиц. Тем не менее при проверке оказалось, что готовых к эксплуатации гаубиц оказалось «значительно меньше, чем 87».

В Белом доме 17 февраля заявили, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине. При этом Вашингтон не дал обещаний о предоставлении данной помощи со своей стороны.

По данным The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды. 10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16.

Москва неоднократно критиковала поставки западными странами вооружений Украине. В частности, в Кремле считают, что поставки западных танков «добавят проблем для Украины», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

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Виктория Громова Виктория Громова
Великобритания Минобороны Бен Уоллес танки Украина
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