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Кремль заявил о способности США быстро завершить конфликт на Украине

Песков согласился с Трампом в способности США быстро прекратить конфликт на Украине
Трамп заявил о возможности президента США уладить конфликт за 24 часа, в Кремле не сочли, что Вашингтон хочет использовать «ключ от киевского режима». Песков отметил, что напряженность растет из-за обсуждений поставок авиации
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Olivier Douliery / Getty Images)

Мнение бывшего президента США Дональда Трампа о способности завершить конфликт на Украине за сутки, недалеко от правды, действующий американский президент обладает такой возможностью, но выбирает поставки оружия. Об этом заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот ключ», — пояснил он.

Комментируя предупреждения Трампа о риске ядерной эскалации конфликта, Песков признал, что с ним можно согласиться в том, что напряженность действительно растет. Он связал эту динамику в первую очередь с поставками танков и других вооружений Украине, а также «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

Трамп прежде делал противоречивые заявления о боях на Украине. В марте прошлого года экс-президент заявил, что украинская армия ведет успешные боевые действия «благодаря оружию, которое я дал и которое украинцы так хорошо использовали». Он потом добавил, что с Россией следует договориться, но Москва не уважает Вашингтон после его ухода с должности.

Однако после объявления США о намерении передать Украине танки Abrams, экс-президент выступил против такого решения: «Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать». В ноябре прошлого года Трамп указал на необходимость ладить с Россией из-за наличия у Москвы «1332 ядерных чертовых боеголовок».

Решение поставить Украине танки Abrams в Белом доме приняли в конце января исходя из текущей ситуации в конфликте. Президент Джо Байден указал, что Киев получит «самые боеспособные танки в мире», в связи с чем начнет как можно скорее обучение украинских военных и поставки необходимого оборудования из-за сложного техобслуживания этой техники. Опрошенные Newsweek эксперты сравнили Abrams с «топливным боровом» из-за его расхода топлива, отметив, что его боевая мощь, броня и скорость делают танк «королем поля боя».

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