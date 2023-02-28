США не увидели смысла в обучении украинских военных управлению F-16

Пентагон: поставки F-16 Украине возможны не раньше чем через 1,5 года

США не приняли окончательного решения о передаче истребителей F-16 Украине и такая поставка возможна не раньше чем через 1,5 года, заявили в Минобороны США

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

США не приняли окончательного решения о поставках Украине истребителей F-16 и нет смысла учить украинских военных управлению этими самолетами, заявил в ходе слушаний в конгрессе заместитель главы Пентагона Колин Каль. Трансляция ведется на YouTube.

«Мы, как и наши союзники, пока не приняли решение о начале поставок, и, возможно, они их и не получат. Они могут получить британские Tornado, [шведские истребители] Gripen, [французские] Mirage… Поэтому мы не видим смысла учить их пилотированию F-16», — сказал он.

По его словам, поставки американских истребителей возможны не раньше чем через 1,5 года. Каль также выразил мнение, что поставки F-16 сейчас не в приоритете, а Киев заинтересован в получении систем противоракетной обороны, артиллерии и бронетехники.

В то же время он сообщил, что Украина хотела бы получить до 128 истребителей, а Минобороны США оценивает потребности Киева в 50–80 самолетов. В последнем случае поставка новых F-16 украинской стороне обойдется Вашингтону в $10–11 млрд, старых — в $2–3 млрд.

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны предоставить Украине боевую авиацию. Это произошло после того, как спустя месяцы обсуждений США, Великобритания, Германия и другие страны договорились передать Киеву танки западного образца. Наилучшим вариантом для Украины, говорили в военно-воздушных силах стран, стали бы истребители F-16.

Президент США Джо Байден исключал их поставку в ближайшее время. Аналогичную позицию занял Лондон. Категорически против передачи боевой авиации выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Власти Италии говорили, что вопрос о передаче истребителей Киеву не обсуждается. Невозможной отправку боевых самолетов Украине назвал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Россия не раз выступала с критикой Запада из-за оказания военной помощи Украине. Обсуждение передачи Киеву истребителей в Кремле сочли ростом вовлеченности западных государств в конфликт между Россией и Украиной. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.