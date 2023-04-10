Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
В Госдепе заявили о незаконном удержании журналиста WSJ в России Политика, 10 апр, 23:49
В Госдепе заявили о переговорах с Вьетнамом по отказу от оружия из России Политика, 10 апр, 23:34
Репродуктологи предложили ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО Общество, 10 апр, 23:27
Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно Политика, 10 апр, 23:08
В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе» Политика, 10 апр, 22:48
Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов Политика, 10 апр, 22:39
Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил Партию социалистов Политика, 10 апр, 22:36
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Новые правила оповещения призывников и борьба с уклонистами. Главное Политика, 10 апр, 22:29
ЦСКА разгромил СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 10 апр, 22:11
Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту Политика, 10 апр, 22:07
«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС Бизнес, 10 апр, 22:01
В Запорожской области задержали агента разведки Украины Политика, 10 апр, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 апр, 21:57
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя Общество, 10 апр, 21:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно

Минобороны Болгарии: переговоров о безвозмездной поставке Украине истребителей не велось
МиГ-29 ВВС Болгарии
МиГ-29 ВВС Болгарии (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Минобороны Болгарии заявило об отсутствии готовности передать Украине  истребители МиГ-29 на безвозмездной основе. Об этом сообщает портал Trud со ссылкой на позицию министерства.

«Минобороны не вело переговоров о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции республики и закону об обороне и вооруженных силах», — говорится в сообщении Минобороны. 

В ведомстве уточнили, что оно провело переговоры о возможностях реализации «треугольной сделки», чтобы обменяться со странами-союзниками частью вооружений, «не допуская потери возможностей».

По данным испанского агентства EFE, в Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов. Агентство напомнило, что на вооружении у страны имеется 16 МиГ-29, причем только шесть из них в рабочем состоянии.

CNN со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщал, что Болгария была готова передать Украине свои истребители 23 февраля. В таком случае страна минимум на полгода осталась бы вообще без истребителей, поскольку партия американских F-16, которые Болгария закупила у США, будет только в 2025 году. 

18 января газета Welt писала, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо. По данным источников издания, в течение российской военной операции были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии. В начале марта портал Euractiv сообщал, что Болгария за два года поставила Украине оружия на миллиарды долларов.

Читайте на РБК Pro
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше

Россия осуждает и критикует поставки вооружений Украине. По мнению российских властей, это лишь затягивает конфликт. 

Теги
Болгария МиГ-29 поставки оружия Минобороны Украина
Материалы по теме
Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупить оборудование в России
Политика
В Болгарии не увидели возможности поставить Украине 155-мм снаряды
Политика
В Болгарии заявили, что страна не сможет войти в еврозону до 2025 года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter