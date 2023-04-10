Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно

МиГ-29 ВВС Болгарии (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Минобороны Болгарии заявило об отсутствии готовности передать Украине истребители МиГ-29 на безвозмездной основе. Об этом сообщает портал Trud со ссылкой на позицию министерства.

«Минобороны не вело переговоров о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции республики и закону об обороне и вооруженных силах», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что оно провело переговоры о возможностях реализации «треугольной сделки», чтобы обменяться со странами-союзниками частью вооружений, «не допуская потери возможностей».

По данным испанского агентства EFE, в Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов. Агентство напомнило, что на вооружении у страны имеется 16 МиГ-29, причем только шесть из них в рабочем состоянии.

CNN со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщал, что Болгария была готова передать Украине свои истребители 23 февраля. В таком случае страна минимум на полгода осталась бы вообще без истребителей, поскольку партия американских F-16, которые Болгария закупила у США, будет только в 2025 году.

18 января газета Welt писала, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо. По данным источников издания, в течение российской военной операции были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии. В начале марта портал Euractiv сообщал, что Болгария за два года поставила Украине оружия на миллиарды долларов.

Россия осуждает и критикует поставки вооружений Украине. По мнению российских властей, это лишь затягивает конфликт.