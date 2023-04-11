Киев пригласил на Украину иностранных пилотов F-16

Глава Минобороны Украины также позвал в страну иностранных специалистов, которые имеют обслуживать артиллерийские установки (САУ) и танки западного образца

Истребитель F-16 (Фото: Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных специалистов, в том числе пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16. Об этом он сказал на совместном брифинге в Одессе с министром обороны Дании Троэльсем Поульсеном.

Приехать работать на Украину он предложил иностранцам, которые имеют обслуживать самоходные артиллерийские установки (САУ), а также танки, которые пообещали передать Киеву западные страны.

«Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, иностранный легион готов открыть двери», — цитирует Резникова «Украинская правда».

США, Великобритания и Германия объявили о решении передать Украине танки западного образца в январе. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Киев добавился их получения с 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения по танкам сообщил, что Киев хочет получить западные истребители. По данным Politico, это поддерживают страны Прибалтики. Польша считает, что принять такое решение на Западе будет нелегко.

Категорический против передачи боевой авиации Украине выступает Германия. Об этом говорил канцлер Олаф Шольц. Отказался поставлять её Киеву и президент США Джо Байден. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что консенсус западных стран состоит в том, что передача истребителей Украине возможна только после окончания боевых действий.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ростом вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Президент Польши Анджей Дуда в начале апреля объявил, что Варшава передаст Киеву 14 советских истребителей МиГ-29, но при этом оставит у себя те, что уже были модернизированы до стандартов НАТО. Передать 13 истребителей МиГ-29 Украине решила и Словакия, первые четыре поставлены в конце марта. При этом российские власти сообщили, что действия Братиславы нарушают не только контракт с Москвой, требующий согласования при передаче самолетов третьей стороне, но и международные нормы экспортного контроля.