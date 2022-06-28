Песков назвал предельные цены на газ темой переговоров G7 с «Газпромом»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Предельные цены на российский газ, которые, по данным Bloomberg, хотят ввести страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), необходимо обсуждать с «Газпромом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Зависит от направления, зависит от того решения, которое примет «Газпром». Ведь, наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. Насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее. <...> Это предмет переговоров, предмет контактов», — пояснил он. Представитель Кремля отметил, что пока неясно, идет ли вообще об этом речь.

Об обсуждении странами «Группы семи» ограничения цен на российский газ накануне со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. До этого агентство писало о планах «Семерки» установить предельную цену на нефть из России. Для этого предлагается ввести лимит на ее страхование и перевозку. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что предельные цены на нефть обсуждаются, но отметил, что вокруг этой инициативы есть «много проблем», которые предстоит решить.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, установление потолка цен на ископаемое топливо из России «имеет геополитические, а также экономические и социальные цели».

С 26 по 28 июня в Баварии проходит саммит G7. Его ключевые темы — военная операция на Украине и связанные с ней помощь Киеву и санкционное давление на Россию. Страны «Большой семерки» ищут способы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей, смягчив при этом воздействие на собственную экономику.