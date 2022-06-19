Власти Германии решили усилить экономию газа из-за угрозы «тяжелой зимы»
Минэкономики Германии намерено принять дополнительные меры по экономии газа и усилению мер предосторожности в связи с сокращением поставок из России, власти планируют сократить использование газа для промышленности и производства электроэнергии и стимулировать заполнение хранилищ. Об этом говорится в статье министра Роберта Хабека, передает Spiegel.
«Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», — уверен Хабек.
Сокращение поставок российского газа и высокие цены на топливо министр счел политически мотивированными, добавив, что в Москве намерены «вывести нас из равновесия, поднять цены и разделить».
Для обеспечения хранения газа в Берлине намерены выделить кредит на €15 млрд через госбанк KfW, а стимулировать промышленных потребителей газа снизить его использование будут призваны газовые торги. За плату они сократят потребление газа, освободившиеся объемы направят в хранилища. Хабек подчеркнул: «все, что мы потребляем меньше, помогает», указав, что от угольных электростанций планируется получать больше электроэнергии.
Министр признал, что увеличение использования угольных станций «горько [принять], но в этой ситуации это просто необходимо для снижения потребления газа. Мы должны, и мы сделаем все возможное, чтобы запастись как можно большим объемом газа летом и осенью». По его словам, главным приоритетом для Германии стала готовность хранилищ к зимнему периоду.
Как следует из отчета немецкого Федерального сетевого агентства, по данным на 16 июня газовые хранилища страны были заполнены на почти 57%. На сайте ведомства указано, что к 1 октября планируется достичь уровня 80%, к 1 ноября — 90%. «1 февраля следующего года снова применяется минимальное количество заполнения 40 процентов», — сообщили в немецком сетевом агентстве.
В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов компаний Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что трубины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. 15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м.
«У меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера, — это политическое решение, а не решение, которое можно оправдать с технической точки зрения», — оценил тогда ситуацию Хабек.