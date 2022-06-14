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Война санкций ,  
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Siemens объяснила задержку с ремонтом турбин для «Северного потока»

«Газпром» ранее сообщил, что вынужден сократить прокачку по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом агрегатов. Siemens объяснила, что они ремонтируются в Канаде, санкции которой мешают вернуть турбины
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Фото: Tobias Schwar / Reuters
Фото: Tobias Schwar / Reuters

Немецкая Siemens не может вернуть из ремонта турбины для «Северного потока» из-за санкций Канады, сообщил РБК представитель Siemens Energy.

Компания пояснила, что газовые турбины для трубопровода производятся в Канаде, они были поставлены в 2009 году и эксплуатируются уже более десяти лет. Для поддержания работы их нужно периодически ремонтировать, отметил представитель.

«Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада. В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины», — заявил представитель Siemens Energy.

«Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за Siemens
Бизнес
Трубопровод &laquo;Северный поток&raquo;

Он заверил, что проинформировал о ситуации правительства Канады и Германии и компания работает над решением.

Ранее «Газпром» сообщил, что вынужден сократить прокачку по «Северному потоку» с компрессорной станции «Портовая» «в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта». Также на уменьшение объема поставок повлияли выработка межремонтного ресурса агрегатов и технические неисправности двигателей. В результате работают только три газоперекачивающих агрегата, уточнила компания.

Закачка газа в трубопровод сократилась с 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м в сутки.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Компрессорная станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. По «Северному потоку» в Германию поставляется 55 млрд куб. м газа в год.

8 июня под очередные санкции Канады против России попали транспортировка природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.

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Компании
Илья Калашников Илья Калашников, Юлия Выродова Юлия Выродова
Siemens Газпром турбины Северный поток
ГАЗПРОМ

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