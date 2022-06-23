FT узнала об опасении Германии о полном перекрытии Россией поставок газа
Правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием «Северного потока», чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, пишет The Financial Times со ссылкой на немецких чиновников.
«Ситуация с поставками [газа] достаточно напряженная и без отключения «Северного потока», — сказал один из них. Однако «техническое» отключение газопровода значительно подорвет усилия Берлина по заполнению хранилищ газа в преддверии зимнего отопительного сезона, добавили источники.
По данным издания, Германия может вновь открыть законсервированные угольные электростанции, чтобы укрепить энергоснабжение страны.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
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