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Глава Минобороны Украины назвал трудной ситуацию на востоке страны

Глава Минобороны Украины Резников: ситуация на востоке страны «трудная, но контролируемая»
Резников выразил надежду, что западные союзники согласятся передать Украине военную авиацию, что может изменить ситуацию в зоне боевых действий
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Военная ситуация на востоке Украины трудная, однако она «находится под контролем», сказал CBC глава Минобороны страны Алексей Резников, сославшись на украинских генералов.

Он отметил, что некоторое время уйдет на получение танков, которые западные союзники обещали поставить, и обучение украинских солдат их использованию. Резников надеется, что все будет готово к марту.

Министр рассчитывает, что переговоры с европейскими и североамериканскими союзниками приведут и к поставке Украине военных самолетов. Западные страны не хотят передавать Киеву авиацию, однако Резников отметил, что ранее они отказывали и в поставке танков, противотанкового и зенитного оружия, но в итоге согласились его передать.

«Для меня все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра», — сказал он. По его мнению, обещания передать Киеву танки — это «не конец истории, а ее начало».

Власти Украины долгое время добивались поставок танков западного образца. Поначалу союзники отказывались передавать тяжелое вооружение, но в январе все же согласились: о намерении передать украинской армии танки сообщили Германия, США, Великобритания, Франция, Польша и другие страны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в «танковую коалицию» вступили уже 12 стран. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко утверждал, что Запад обещал передать в общей сложности 321 танк.

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник говорил, что после «нарушения табу» на поставку бронемашин стоит «без всяких красных линий» оснастить ВСУ всеми системами вооружения, в том числе истребителями. Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что немецкие самолеты или войска не будут отправлены Киеву «ни при каких обстоятельствах». Министр обороны страны Борис Писториус также заявил, что поставки боевых самолетов исключены.

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Россия критикует поставки вооружений на Украину, выражая недовольство и поставками танков. В Кремле считают, что полученные Киевом танки «горят и будут гореть», а саму Украину из-за этих действий ожидают последствия «со знаком минус».

Теги
Минобороны Украины Алексей Резников танки военная помощь
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