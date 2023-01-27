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Глава Минобороны Германии исключил поставку Украине самолетов

Глава Минобороны Германии Писториус исключил поставку Украине боевых самолетов
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки боевых самолетов на Украину исключены. Свое мнение он выразил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Я считаю, что это исключено», — ответил он на вопрос о перспективах передаче Киеву истребителей. «Боевые самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно иную дальность действия и огневую мощь», — добавил министр.

Канцлер Германии Олаф Шольц в день объявления о поставке на Украину немецких танков Leopard также заверил, что Германия «ни при каких обстоятельствах» не намерена отправлять на Украину войска или боевые самолеты.

По словам канцлера, он еще в начале боевых действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может», и его позиция осталась прежней. Шольц сказал также, что он вместе с президентом США Джо Байденом с самого начала выступили против создания бесполетной зоны над Украиной. «Мы этого делать не будем. И ничего в этом отношении не изменилось и не изменится», — заверил он.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем» — сказал Шольц, отметив, что такую же позицию выражал и Байден.

Материал дополняется.

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