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Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО

Канцлер ФРГ Шольц пообещал сделать все, чтобы не допустить эскалации между НАТО с Россией
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Войны России и НАТО допустить нельзя, для этого должны быть приложены все усилия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel.

На слова журналиста, что такой конфликт автоматически бы стал мировой войной, Шольц указал, что именно по этой причине власти Германии не следуют рекомендациям тех, кто хотел бы принятия легкомысленных решений.

«Мы всегда действуем согласованно и скоординированно на международном уровне. Все остальное увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным. Многие граждане, каждый вечер просматривая новости, надеются, что канцлер сохранит самообладание. Я это делаю», — пояснил Шольц.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Олаф Шольц Германия НАТО

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
РБК
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