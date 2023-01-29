Newsweek назвал выгоду США и НАТО от поддержки Украины

Доступ к месторождениям титана на Украине становится аргументов для поддержки западными странами Киева, пишет издание

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США и НАТО в случае победы Украины смогут получить доступ к месторождениям титана — металла, используемого для производства в том числе истребителей, вертолетов, кораблей, танков, ракет большой дальности, пишет Newsweek.

Министерство внутренних дел США классифицировало титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. Однако Соединенные Штаты по-прежнему импортируют более 90% своей железной руды. Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку. В этот список входят также Китай и Россия.

«Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским ресурсам, от которых в настоящее время существует большая зависимость», — сказал один из сотрудников конгресса. «Поскольку на Западе все чаще ведутся споры, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще», — добавил собеседник.

Хотя американский самолетостроительный концерн Boeing весной объявил о прекращении закупок титана в России, этот металл под американские санкции не попал. Соединенные Штаты летом также не стали вводить 35-процентную пошлину на него.

Российский титан исключил из-под действия санкций и Евросоюз. Однако европейский производитель самолетов Airbus в декабре заявил о намерении отказаться от поставок титана из России в течение нескольких месяцев.