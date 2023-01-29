МИД Украины попросил Германию передать «одну из лучших подлодок»

Запрошенные дипломатом подлодки подходят для операций в регионе, где невозможно использование других военно-морских сил, производитель назвал их вершиной немецких технологий. Шольц призывал не заниматься «повышением ставок»

Подводная лодка HDW класса 212A (Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Немецкая армия обладает шестью подводными лодками HDW класса 212A, одну из которых следует отправить Украине, для борьбы с Россией в Черном море. Об этом заявил в Twitter замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

Дипломат указал, что подлодку производит немецкий концерн ThyssenKrupp, она является «одной из лучших в мире». «Почему бы не отправить ее на Украину?», — спросил Мельник.

Производитель называет подлодки класса 212 «вершиной немецких технологий» в отрасли подводных лодок, ее длина — 56-58 м, экипаж — 28 человек. Подлодка может выполнять долгосрочные операции на большой глубине, а также находится на «чрезвычайном мелководье». «Эти лодки идеально подходят для незамеченная разведка и наблюдение, в том числе в районах, где невозможно или нежелательно использовать другие военно-морские силы», — сказано на сайте ThyssenKrupp.

Замглавы МИДа также прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, который в ответ на вопрос о возможной передаче Украине истребителей призвал не заниматься «повышением ставок» в вопросе поставок вооружений. Он пояснил, что как только принимается очередное решение об оружии, сразу начинаются очередные дебаты по новым вооружениям, назвав такую ситуацию подрывающей доверие к правительству.

Мельник в ответ заверил, что Украина тоже не хочет «повышением ставок», желая формирования союзниками «наконец, генерального плана, как победить Россию с помощью четко скоординированных поставок современного оружия». Дипломат подчеркнул, что такой план отсутствует.

Мельник уже обращался к Германии с такой просьбой после объявления немецких властей передать украинской армии бронетранспортеры Marder в начале января. Прежде республика отказывалась направлять Киеву БТР и танки.

Дипломат указал, что бронемашины стали «лишь первым нарушением табу», а потому необходимо немедленно «без всяких красных линий» оснастить ВСУ всеми системами вооружения: подводными лодками, баллистическими ракетами, истребителями, боевыми дронами, военными кораблями и др. «Этот шаг должен быть сделан завтра», — потребовал тогда Мельник.

«Самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал затем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Поставки западными странами на Украину вооружений критикуются другими представителями власти и дипломатами России. Посол в Германии Сергей Нечаев говорил, что Берлин таким образом отказывается от «признания исторической ответственности <...> за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны». Кремль обещал, что полученные Киевом западные танки «будут гореть».

Власти Германии пообещали, что несмотря на отправку танков, на Украину не будут отправлены немецкие самолеты или войска «ни при каких обстоятельствах».