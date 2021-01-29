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Уголовные дела по акции 23 января. Главное

В России растет число уголовных дел, возбужденных в связи с протестной акцией 23 января. Кто является их фигурантами и что может грозить подозреваемым — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Условно все уголовные дела, возбужденные по событиям 23 января, можно разделить на две группы. Первая — дела в отношении организаторов акций в поддержку Алексея Навального. Вторая группа — дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Уголовные дела против организаторов

Ч. 2 ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

  • Официальным фигурантом является один из ближайших соратников Навального Леонид Волков. Его подозревают в размещении на YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России».

Ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если заболевший заразит другого человека, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).

  • Возбуждение дела в МВД обосновывают тем, что среди участников митинга на Пушкинской площади в Москве были люди с диагнозом COVID-19.
  • Обыски по делу, связанному с этой статьей, 27 января прошли в квартирах Навального, его пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также в офисах ФБК (признан Минюстом иностранным агентом), у участницы Pussy Riot Марии Алехиной, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Среди задержанных по делу — муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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  • Еще 21 января первое уголовное дело по этой статье было заведено в Татарстане — не против конкретного подозреваемого, а по факту размещения призыва к массовым беспорядкам в социальной сети.
  • 23 января дело по этой же статье завели в Новосибирске. По нему был задержан 20-летний житель этого города.
  • В тот же день аналогичное дело завели и в Ростове-на-Дону. Его фигурантом стал местный школьник, оставлявший посты во «ВКонтакте».

Ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на один год.

  • Дела по этой статье, появившейся в УК в конце декабря 2020 года, возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
  • В Ижевске дело завели по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как утверждают в полиции, люди вышли на проезжую часть из хулиганских побуждений, в результате было остановлено движение транспорта по ряду улиц.

Уголовные дела против участников

  • TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский) подозревается в нападении на служебный автомобиль ФСБ на Цветном бульваре в Москве. Проходит по ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что водитель служебной машины в результате инцидента «лишился глаза».

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  • Тимур Салихов и Александр Мучаев подозреваются в применении насилия против сотрудника Росгвардии в Москве (ч. 1 ст. 318 УК — максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
  • По той же статье проходит таксист Валерий Евсин. Следствие считает, что он ударил сотрудника ОМОНа в центре столицы.
  • Также в насилии в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК) подозревают двух уроженцев Калмыкии (одного из них зовут Евгений Есенов). По версии следствия, один из задержанных ударил полицейского в районе Пушкинской площади, а другой совершил наезд на правоохранителя на автомобиле.
  • 28 января стало известно о задержании уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева. Он также подозревается в драке с сотрудниками правоохранительных органов в Москве (ч. 1 ст. 318 УК).
  • В этот же день СК сообщил о привлечении к ответственности женщины 1985 года рождения, которая в районе Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов.
  • По той же ч. 1 ст. 318 УК привлекли уроженца Псковской области, который, по версии следствия, бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии в Москве.
  • Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый арестован по обвинению в нападении на инспекторов ГИБДД в районе Невского проспекта (ч. 1 ст. 318 УК).
  • Двое жителей Владивостока подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии на Светланской улице 23 января (ч. 1 ст. 318 УК).
  • Жителя Ярославля подозревают в участии в стычке с полицейским с использованием петарды (ч. 1 ст. 318 УК).

Уголовные дела после массовых задержаний в предыдущие годы

  • В 2012 году после столкновений на Болотной площади в Москве были задержаны 400 демонстрантов, заведены десятки уголовных дел по ст. 212 и 318. Среди получивших реальные тюремные сроки были Алексей Гаскаров, Дмитрий Ишевский, Максим Лузянин. Часть осужденных впоследствии амнистировали.
  • В 2017 году масштабными задержаниями завершилась акция, состоявшаяся в Москве после выхода фильма ФБК о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». В полицию забрали около 1 тыс. человек. Несколько участников акции получили реальные сроки по ст. 318 УК.
  • Уголовные дела по ст. 212 и 318 УК были также возбуждены после акции «За честные выборы», которая прошла 27 июля 2019 года. Тогда, только по данным МВД, задержали 1074 человека («ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных). Всего к ответственности были привлечены 32 человека. Реальные уголовные сроки получили несколько фигурантов — в том числе Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Константин Котов, Егор Лесных, Марк Гальперин.

Автор
Артем Филипенок
СК уголовное дело митинг Алексей Навальный
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