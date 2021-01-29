Уголовные дела по акции 23 января. Главное

В России растет число уголовных дел, возбужденных в связи с протестной акцией 23 января. Кто является их фигурантами и что может грозить подозреваемым — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Условно все уголовные дела, возбужденные по событиям 23 января, можно разделить на две группы. Первая — дела в отношении организаторов акций в поддержку Алексея Навального. Вторая группа — дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Уголовные дела против организаторов

Ч. 2 ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Официальным фигурантом является один из ближайших соратников Навального Леонид Волков. Его подозревают в размещении на YouTube призывов «к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России».

Ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если заболевший заразит другого человека, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).