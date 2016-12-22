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Участника антикоррупционного митинга приговорили к году колонии
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Участника антикоррупционного митинга приговорили к году колонии
Общество, 22 фев, 13:30
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Участника антикоррупционного митинга приговорили к году колонии
В Москве вынесен приговор участнику акции протеста 26 марта 2017 года Дмитрию Борисову. Суд приговорил его к одному году колонии за насилие в отношении полицейского
Дмитрий Борисов (Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»)

Суд вынес приговор участнику акции протеста 26 марта 2017 года Дмитрию Борисову, обвиняемому в нападении на полицейского. Он получил год колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы от 22 февраля 2017 года Борисов Д.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказал представитель суда.

Как утверждают следователи, 26 марта 2017 года во время акции Борисов напал на сотрудника полиции при исполнении. Он два раза ударил его по голове ногой. Как уточняет «Медиазона», это произошло во время того, как пятеро полицейских несли его в автозак. Обвинение Борисову было предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд назначил Борисову наказание меньше того, которое для него запросила прокуратура. Перед вынесением вердикта обвинитель потребовал для него трех лет колонии.

Борисов своей вины в совершении преступления не признал.«Я не наносил ударов, потому что это глупо и бессмысленно. Я следил за предыдущими делами и знаю, что за каждый чих в сторону полицейского можно сесть», — сказал он во время допроса в суде. При этом он подтвердил, что пытался помешать полицейским задержать его знакомого. «Меня это возмутило, потому что нельзя подойти к человеку и похитить его среди белого дня. Подходят бандиты в форме и тащат тебя в неизвестном направлении. Я крепко обнял Женю сзади и притянул к себе», — заявлял он.

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Акции протеста 26 марта 2017 года прошли после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости премьера Дмитрия Медведева. В Москве на несогласованный митинг вышли, по различным оценкам, от 8 до 25 тыс. человек.

По итогам митинга было возбуждено несколько уголовных дел в отношении участников акции. Все они получили реальные сроки по обвинениям в насилии в отношении полицейских. По делу 26 марта уже были осуждены Станислав Зимовец (2,5 года колонии), Юрий Кулий (восемь месяцев колонии), Александр Шпаков (полтора года колонии), Андрей Косых (четыре года колонии) и Алексей Политиков (два года колонии).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Антикоррупционный митинг , митинг 26 марта
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