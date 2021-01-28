Полиция задержала подравшегося с ОМОНом на митинге в Москве чеченца

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Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, который во время несанкционированного митинга в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального вступил в столкновения с ОМОНом, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Также о задержании Джумаева сообщают Telegram-канал Baza и телеканал РЕН-ТВ.

«Джумаев задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время его доставляют к следователю», — сказал собеседник «Интерфакс».

В МВД РБК сообщили, что о задержании им не известно. «Такая информация к нам не поступала», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.