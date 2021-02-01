Адвокат сообщил о деле после перекрытия дорог на акции 31 января

Следствие возбудило уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время несанкционированной протестной акции в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Олега Елисеева.

По словам Елисеева, уголовное дело возбуждено по ст. 267 УК (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц).

По этому делу в качестве свидетелей допросили исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и политика Илью Яшина, сообщает «Открытая Россия».

В российских городах 31 января прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Его арестовали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «многократных нарушений условий отбывания».