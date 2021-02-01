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Адвокат сообщил о деле после перекрытия дорог на акции 31 января

Следствие возбудило уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время несанкционированной протестной акции в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Олега Елисеева.

По словам Елисеева, уголовное дело возбуждено по ст. 267 УК (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц).

По этому делу в качестве свидетелей допросили исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и политика Илью Яшина, сообщает «Открытая Россия».

В Петербурге возбудили второе уголовное дело после митинга 31 января
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Фото:Александр Атасунцев / РБК

В российских городах 31 января прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Его арестовали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «многократных нарушений условий отбывания».

По данным «ОВД-Инфо» на 00.10 мск, в связи с протестными акциями по всей стране задержали 5135 человек, из них 1653 в Москве. Столичный главк МВД оценил число участников несогласованной акции в Москве на 14:30 в 2 тыс. человек. По данным политолога Екатерины Шульман, на протесты в городе вышли 6–8 тыс. человек.

В Москве в связи с несогласованной акцией также возбудили уголовное дело по ст. 280 УК о публичных призывах к экстремистской деятельности. За призывы выйти на акцию 31 января задержан 34-летний москвич. В полиции сообщили, что он дал признательные показания.

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После предыдущей несогласованной акции протеста, которая прошла в России 23 января, также были возбуждены уголовные дела. Часть из них завели против организаторов митингов за вовлечение в них несовершеннолетних, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, призывы к массовым беспорядкам и умышленную блокировку дорог. Вторая группа дел заведена против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

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