В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов

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В столице задержали третьего человека, подозреваемого в нападении на силовиков во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщают источник ТАСС и РЕН ТВ.

Задержан таксист Валерий Евсин. Собеседник ТАСС уточнил, что его допрашивает следствие. Мужчину подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Накануне СК сообщил о задержании в Москве двоих участников протестных акций, уроженцев Калмыкии. По версии следствия, один из них несколько раз ударил полицейского по голове, другой был в машине и после требования остановиться сбил полицейского. Московский суд 26 января арестовал одного из обвиняемых в нападении на правоохранителей, он будет находиться под стражей до 24 марта.