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Отравление Навального ,  
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В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице задержали третьего человека, подозреваемого в нападении на силовиков во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщают источник ТАСС и РЕН ТВ.

Задержан таксист Валерий Евсин. Собеседник ТАСС уточнил, что его допрашивает следствие. Мужчину подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Накануне СК сообщил о задержании в Москве двоих участников протестных акций, уроженцев Калмыкии. По версии следствия, один из них несколько раз ударил полицейского по голове, другой был в машине и после требования остановиться сбил полицейского. Московский суд 26 января арестовал одного из обвиняемых в нападении на правоохранителей, он будет находиться под стражей до 24 марта.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Всего по итогам акции в Москве возбудили несколько уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, максимальный срок — десять лет), ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества — максимальный срок пять лет) и ст. 213 УК (хулиганство, максимальное наказание — лишение свободы на семь лет).

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Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что было возбуждено дело о нарушении санитарных норм из-за несоблюдения ограничений по коронавирусу. Московская полиция также завела дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Протестные акции в поддержку Навального, арестованного на 30 суток по возвращении в Россию из Германии в рамках дела «Ив Роше», проходили в городах России 23 января. По последним данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами по всей стране были задержаны 3893 человека, из них 1533 в Москве. МВД данные по задержаниям не представляло.

Президент России Владимир Путин, комментируя протесты, говорил, что люди имеют право на выражение своей точки зрения, однако должны делать это только в рамках закона. 

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