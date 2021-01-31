В Петербурге завели дело о нападении на росгвардейца на акции протеста

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил силовика на Пионерской площади

Фото: Александр Атасунцев / РБК

В Санкт-Петербурге задержан участник несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщается на сайте управления СК России по городу.

По версии следствия, днем 31 января на Пионерской площади участник несогласованной акции «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

В воскресенье в Петербурге и других городах России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 16:54 по всей России были задержаны 3243 человека, из них в Москве — 895, в Петербурге — 564.