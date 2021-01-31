Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Правозащитники сообщили о более чем 1 тыс. задержанных в Москве Политика, 17:40 МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Политика, 17:36 Россияне заняли третье место в общем зачете ЧМ по санному спорту Спорт, 17:16 Мужчина совершил попытку самоубийства в центре Москвы Общество, 17:09 В Петербурге завели дело о нападении на росгвардейца на акции протеста Политика, 17:06 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 16:58 Тренер заявил о намерении Подчуфаровой выступить на чемпионате России Спорт, 16:55 Россияне не выиграли ни одного золота на чемпионате Европы по биатлону Спорт, 16:48 СМИ узнали о возможном уходе Месси из «Барселоны» из-за утечки контракта Спорт, 16:44 Правозащитники сообщили более чем о 3 тыс. задержанных на акциях протеста Политика, 16:35 Новые стычки протестующих с полицейскими в Петербурге. Видео Политика, 16:28 Песков назвал давосскую речь Путина «попыткой докричаться» Политика, 16:25 Росгвардия назвала возможную причину возгорания автомобиля в Москве Политика, 16:13 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 16:11
Отравление Навального ,  
0 

В Петербурге завели дело о нападении на росгвардейца на акции протеста

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил силовика на Пионерской площади
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

В Санкт-Петербурге задержан участник несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщается на сайте управления СК России по городу.

По версии следствия, днем 31 января на Пионерской площади участник несогласованной акции «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Новые стычки протестующих с полицейскими в Петербурге. Видео
Политика

В воскресенье в Петербурге и других городах России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 16:54 по всей России были задержаны 3243 человека, из них в Москве — 895, в Петербурге — 564.

Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

Изначально протестующие в Петербурге собирались выйти на Невский проспект, но утром 31 января вся магистраль была перекрыта. Тогда участники вышли на Пионерскую площадь. Там произошли столкновения протестующих с полицейскими: участники митинга пытались отбить задержанного у силовиков.

Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Грозный Мюллер: как немецкий молочник создал империю с оборотом €5,7 млрд Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию

В прошлые выходные в Москве, Санкт-Петербурге и других городах также прошли несогласованные акции в поддержку Навального. Тогда, согласно данным «ОВД-Инфо», по стране были задержаны более 4 тыс. человек. Официальных данных о задержаниях не было. Задержания сопровождались столкновениями. После акций в отношении участников были заведены уголовные дела из-за насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Также были возбуждены дела в отношении организаторов акций, в том числе за вовлечение несовершеннолетних, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, призывы к массовым беспорядкам и блокировку дорожного движения.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Власти ФРГ и ОЗХО заявляли, что речь идет о веществе из группы «Новичок», в Москве утверждали, что до отправки в Берлин отравляющих веществ в организме политика не было. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить его условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. Суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

Автор
Анастасия Батманова
Санкт-Петербург Алексей Навальный протесты
Материалы по теме
Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Политика
В Петербурге полицейский достал оружие на акции протеста
Политика
МВД назвало число участников акции протеста в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter