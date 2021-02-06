В Петербурге прошли обыски из-за перекрытия дорог на акции 23 января

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Полиция Петербурга провела серию обысков в рамках расследования уголовного дела о препятствовании движению автотранспорта, которое было возбуждено после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре города 23 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня утром полиция возобновила серию обысков. <...> Следственные действия прошли по 30 адресам в Санкт-Петербурге. Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования», — говорится в сообщении.

В главке отметили, что в ходе обысков удалось изъять большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против «высших органов государственной власти».

Во время обысков по уголовному делу по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) у одного из обыскиваемых обнаружена форма полиции, отметили в управлении. Ее нашли у 21-летнего гражданина, после чего изъяли. В настоящее время полицейские устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования.