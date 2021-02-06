Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Саакашвили предупредил Киев о потере Мариуполя и Херсона в будущем Общество, 19:03 Рэпера Гнойного задержали за участие в акции в Петербурге Общество, 18:53 Фигуристы Степанова и Букин получили оценку выше мирового рекорда Спорт, 18:45 В Петербурге прошли обыски из-за перекрытия дорог на акции 23 января Общество, 18:27 СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в Новой Москве Общество, 18:21 Капитан «Реала» Рамос перенес операцию на колене Спорт, 18:21 Нидерланды отказались от расследования по незакрытому небу в деле MH17 Политика, 17:59 Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Общество, 17:42 Эксперты назвали популярные у мошенников способы узнать баланс карты Общество, 17:38 «Спартак» выиграл второй матч подряд на зимнем сборе Спорт, 17:21 Российский лыжник выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира Спорт, 17:02 Мьянма зарегистрировала российскую вакцину против COVID-19 Общество, 16:51 «Очень слабая челюсть». Сможет ли Волков победить легенду UFC Спорт, 16:13 Вылетевший в Амстердам рейс «Аэрофлота» принял решение вернуться в Москву Общество, 16:06
Дело Навального ,  
0 

В Петербурге прошли обыски из-за перекрытия дорог на акции 23 января

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Полиция Петербурга провела серию обысков в рамках расследования уголовного дела о препятствовании движению автотранспорта, которое было возбуждено после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре города 23 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня утром полиция возобновила серию обысков. <...> Следственные действия прошли по 30 адресам в Санкт-Петербурге. Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования», — говорится в сообщении.

В главке отметили, что в ходе обысков удалось изъять большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против «высших органов государственной власти».

В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Во время обысков по уголовному делу по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) у одного из обыскиваемых обнаружена форма полиции, отметили в управлении. Ее нашли у 21-летнего гражданина, после чего изъяли. В настоящее время полицейские устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры после проведения несогласованной акции в центре Петербурга 23 января. По версии следствия, во время акции митингующие препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре города. В частности, они выходили на проезжую часть Малой Морской улицы, из-за чего водители вынуждены были совершать опасные маневры во избежание наезда на пешеходов.

В МВД ответили на сообщения о переполненных спецприемниках в Петербурге
Общество
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей РБК Pro: как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти «Вышибала»: как торговец сотовыми стал главным налогоплательщиком Англии

Массовые акции протеста прошли в поддержку Алексея Навального в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля, ни одна из них не была согласована с властями. Поводом стали задержание, арест и последующая замена условного срока на реальный после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Накануне, 5 февраля, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что городские суды рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним были арестованы 354 человека и выписано 659 штрафов. Еще двух фигурантов отправили на обязательные работы. 11 дел было прекращено, 123 вернули в суд.

Санкт-Петербург обыски несанкционированная акция Алексей Навальный
Материалы по теме
Матери задержанной на акции в Петербурге девочки пригрозили судом
Общество
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на ОМОН на митинге
Общество
В Москве и Петербурге задержали протестующих после приговора Навальному
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter