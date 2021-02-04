В Москве задержали еще одного фигуранта дела о нападении на полицию

Следователи СК отчитались о задержании еще одного участника несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. Его подозревают в нападении на полицейского

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции во время несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

«По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы и туловища», — говорится в сообщении. Задержанный — житель Мурманской области 1989 года рождения.

Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину, вскоре суд выберет для него меру пресечения, уточнили в СК.

Ранее СК сообщил о задержании 23-летнего мужчины, который распылил в лицо сотруднику Росгвардии «содержимое баллончика». Фамилию задержанного в СК не назвали, сообщили только, что он полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение.