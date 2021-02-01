Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию Общество, 21:25 «Первый канал» назвал новых ведущих шоу «Голос. Дети» Общество, 21:14 Пойманный на допинге боксер Беспутин вернется на ринг 20 марта Спорт, 21:12 Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах Общество, 20:56 Суд отправил на пересмотр решение об аресте основателя Petropavlovsk Бизнес, 20:44 В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой Общество, 20:39 Президент FIFA пообещал пустить болельщиков на трибуны во время ЧМ-2022 Спорт, 20:17 В Москве арестовали участника акции протеста за бросок файера в полицию Политика, 20:14 В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель Общество, 19:57 Итальянская прокуратура займется конфликтом с участием Ибрагимовича Спорт, 19:55 Эван Рэйчел Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в абьюзе Стиль, 19:51 Американский гонщик возобновит карьеру после переломов обеих ног Спорт, 19:43 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:42 Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе Общество, 19:41
Отравление Навального ,  
0 

В Москве арестовали участника акции протеста за бросок файера в полицию

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Один из участников несанкционированной акции 23 января в центре Москвы в поддержку Алексея Навального, бросивший в полицейских файер, заключен под стражу по статье о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Москве.

На 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК. По версии следствия, подозреваемый бросил «пиротехническое сигнальное устройство» в сотрудников полиции вблизи улицы Большая Дмитровка. Он признал вину, сообщили в ведомстве.

Молодого человека отправили под арест до 31 марта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

23 января в Москве и других городах России прошли акции протеста. Протестующие требовали освобождения оппозиционера Алексея Навального, задержанного и арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Власти ФРГ заявляли, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», в Москве утверждали, что до отправки в Берлин следов отравляющих веществ в организме оппозиционера не было.

ФСИН требует заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

По словам правозащитников, на акциях задержали более 4 тыс. человек. Больше всего задержали людей в Москве — 1546 человек.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Три мифа об импорте в Россию

Спустя неделю, 31 января, акции повторились. На них, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 5 тыс. человек, что стало рекордным количеством задержанных в России за последние годы. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя протесты, заявил, что считает неприемлемым «вытаскивать» людей на улицы во время пандемии на несогласованные акции.

протесты Москва Следственный комитет
Материалы по теме
Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Правозащитники сообщили о 5 тыс. задержанных на акциях 31 января
Политика
Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter