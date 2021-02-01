В Москве арестовали участника акции протеста за бросок файера в полицию

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Один из участников несанкционированной акции 23 января в центре Москвы в поддержку Алексея Навального, бросивший в полицейских файер, заключен под стражу по статье о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Москве.

На 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК. По версии следствия, подозреваемый бросил «пиротехническое сигнальное устройство» в сотрудников полиции вблизи улицы Большая Дмитровка. Он признал вину, сообщили в ведомстве.

Молодого человека отправили под арест до 31 марта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

23 января в Москве и других городах России прошли акции протеста. Протестующие требовали освобождения оппозиционера Алексея Навального, задержанного и арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Власти ФРГ заявляли, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», в Москве утверждали, что до отправки в Берлин следов отравляющих веществ в организме оппозиционера не было.