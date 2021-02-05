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Дело Навального ,  
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Суды Москвы и Петербурга сообщили число дел и арестованных после митингов

Суды в Москве и Петербурге арестовали в связи с митингами в поддержку Навального 1326 человек. Часть из них признали виновными в неповиновении полиции, других — в нарушении порядка организации или проведения акций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские суды арестовали 972 человека в связи с несогласованными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда. Всего в московские суды с 23 января по 2 февраля поступило 4908 дел об административных правонарушениях. Из них 54 дела (35 уже рассмотрены) — по ст. 19.3 КоАП и 4854 дела (рассмотрены 2169) — по ст. 20.2 КоАП. Остальные материалы находятся в производстве судов.

Из 972 человек 30 арестовали по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или Росгвардии), 942 — по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации или проведения митинга). За административные нарушения, предусмотренные первой статьей, оштрафовали 1232 человека, еще 1227 — выписаны штрафы по второй.

Суды Санкт-Петербурга рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним арестованы 354 человека и выписано 659 штрафов. Еще двух фигурантов отправили на обязательные работы. 11 дел было прекращено, 123 вернули в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в день митинга
Общество
Фото:Новости Москвы и МО / VK

Массовые акции протеста прошли в поддержку Навального в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля, ни одна из них не была согласована с властями. Поводом стали задержание, арест и последующая замена условного срока на реальный после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Навальный и правительство Германии считают, что его отравили боевым ядом «Новичок». Российские врачи версию с отравлением политика исключили, а в Кремле неоднократно опровергали обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

2 февраля суд постановил изменить Навальному условный срок на реальный, с учетом времени под арестом он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Суд счел, что Навальный нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционер назвал дело против него политически мотивированным.

В ходе митингов в его поддержку были задержаны несколько тысяч человек: более 4 тыс. — 23 января, свыше 5 тыс. — 31 января и почти 1,5 тыс. — 2 февраля, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». МВД официальных данных о числе задержанных пока не публиковало.

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Против участников митингов и сторонников Навального завели 50 уголовных дел, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Фигуранты проходят по статьям о вовлечении в акции протестов детей, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, о призывах к массовым беспорядкам, об умышленной блокировке движения и о насилии в отношении силовиков.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Маргарита Алехина
акции протеста аресты Алексей Навальный
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