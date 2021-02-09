Суд отправил московского депутата Янкаускаса под домашний арест

Константин Янкаускас (справа) (Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы отправил муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса под домашний арест по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Под домашним арестом депутат будет находиться до 23 марта. До этого Янкаускас отбывал арест в спецприемнике по административному делу о нарушении правил порядка проведения митинга.

О возбуждении так называемого «санитарного дела» в МВД сообщили 27 января. В ведомстве заявили, что организаторы и участники акции создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Ранее по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованного митинга под домашний арест суд отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Позднее ей было предъявлено обвинение. Также обвинение по данному дело предъявили юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь, главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и муниципальному депутату Люсе Штейн.