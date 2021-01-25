В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС во время акции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Николая Девятого, которого обвиняют в нападении на инспекторов ГИБДД во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Девятый, находясь на митинге, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок нанес ему удар кулаком в лицо, от которого потерпевший упал на асфальт», — уточняется в сообщении. Подозреваемый убежал с места происшествия, по дороге ударив еще одного полицейского, отметили в пресс-службе.

Девятый признал вину и попросил назначить домашний арест. На него завели дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. Суд отправил Девятого под стражу до 23 марта.

Ранее в главке МВД сообщали о задержании 36-летнего мужчины, который запрыгнул на эвакуатор на Сенатской площади. Один из инспекторов ГИБДД попытался его оттуда снять, в результате мужчина ударил полицейского. При попытке задержания он ударил еще одного правоохранителя, а затем сбежал. Сотрудникам ДПС понадобилась медицинская помощь, отмечали в главке.