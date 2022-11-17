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Reuters узнал о растущих опасениях Индии по закупке нефти из России

Reuters: импортеры нефти в Индии опасаются закупок у России из-за санкций ЕС с 5 декабря
Некоторые крупные индийские компании пока не разместили заявок на импорт нефти из России в связи с грядущими санкциями ЕС, которые вступят в силу в начале декабря. Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию за октябрь
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) опасаются покупать нефть российского производства после вступления в силу санкций Евросоюза 5 декабря, они «ожидают ясности» по механизму ограничения цен G7, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Оператор крупнейшего в Индии комплекса по переработке нефти Reliance Industries, являвшийся крупным импортером нефти из России, пока не разместил заказы на погрузку российской нефти после 5 декабря, рассказали агентству два собеседника. Они отметили, что аналогичное решение пока приняли и в государственной Bharat Petroleum Corp. Reliance Industries с осторожностью относится к возможной реакции зарубежных банков, пояснили источники Reuters, указав, что компания продает значительный объем продуктов переработки на экспорт.

«Существует слишком много неопределенностей, связанных с механизмом ограничения. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и каким может быть предельный уровень [цен]», — рассказал источник агентства на одном из государственных нефтеперерабатывающих заводов.

При этом крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp разместил заказы на поставки нефти из России, в том числе — на погрузку после 5 декабря в рамках срочных и спотовых сделок, отметил один из собеседников Reuters.

Кроме того, частная нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, 49% акций которой принадлежит «Роснефти», намерена продолжить импортировать нефть российского производства, добавили информированные источники. Большинство иностранных банков прекратили работать с Nayara после введения санкций против «Роснефти», НПЗ продолжил пользоваться индийскими банками, указывает Reuters.

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5 декабря вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. Потолок цен на нефть пока не согласован.

В Минфине США полагают, что России будет сложно сохранить прежние объемы поставок, не согласившись продавать часть топлива в рамках потолка цен. Госсекретарь Энтони Блинкен уверен, что у Москвы будут экономические стимулы для соблюдения потолка цен, указав, что при этом Россия будет лишена части выгоды.

Вашингтон предупредил, что не будет возражать, если Индия станет закупать нефть у России вне потолка цен, если при этом страна не воспользуется услугами западных компаний. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — 946 тыс. барр. нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию, сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Власти России пообещали не поставлять нефть в те страны, которые одобрят потолок цен.Обсуждение ограничения экспортных цен является вмешательством в рыночные инструменты, считает вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул: «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях».


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия НПЗ российская нефть G7 потолок цен на нефть
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