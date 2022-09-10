США введут запрет на морские поставки нефти из России 5 декабря
Запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря, а через два месяца, 5 февраля, распространится на остальные нефтепродукты, сообщает Минфин США в справочных материалах по действию вводимых санкций против России.
При этом страны и компании, которые платят российскую нефть цену равную или ниже установленного максимума, смогут продолжить получать топливо этим путем.
Это решение США приняли вместе с союзниками из стран G7 и Евросоюза. Страны, которые согласятся ввести потолок цен на нефть из России и внедрить политику «ценового исключения», смогут напрямую участвовать в процессе определения предельных цен, говорится в документе.
Покупатели российского топлива должны будут предоставить необходимые документы, чтобы доказать соответствие сделки политике «ценового исключения». Тех, кто сознательно предоставит ложную информацию, могут привлечь к ответственности за несоблюдение санкционного режима. При этом если перевозчик поставит нефть по цене выше максимума, не имея доступа к данным о предельных ценах и полагаясь на утверждение клиента, он не понесет ответственности за это.
5 декабря вступает в силу и запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС, который предусматривает шестой пакет санкций союза. Однако эмбарго не распространяется на поставки по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.
В начале сентября министры финансов G7 договорились ввести потолка цен на российскую нефть. Цель таких ограничений — снижение доходов России и уменьшение ее возможностей в финансировании военных действий на Украине, а также ослабление их влияния на рост мировых цен на энергоносители.
Мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше установленного лимита.
Российский президент Владимир Путин, комментируя планы ограничить цены, заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.