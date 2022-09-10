Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
В Минобороны сообщили об уничтожении лидера террористов в Сирии Политика, 02:05
США пригрозили штрафами за покупки российской нефти не по предельной цене Политика, 01:42
США введут запрет на морские поставки нефти из России 5 декабря Политика, 01:18
Хачанов проиграл на US Open претенденту на звание первой ракетки мира Спорт, 01:15
77 лет на купюрах: как менялись портреты Елизаветы II на валютах 30 стран Общество, 01:00
Миноборнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ в 2023-2024 учебном году Общество, 00:53
Из контактного зоопарка в загоревшемся ТЦ в Уфе спасли 56 животных Общество, 00:30
«РИА Новости» сообщило о переброске «Солнцепеков» в Харьковскую область Политика, 00:25
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 00:16
Семейные ценности. Как юрист сделал $1,3 млрд на продаже инструментов Pro, 00:01
«Челси» заплатит. Топ-10 самых дорогих тренеров в истории футбола Спорт, 00:01
Минобороны показало кадры переброски техники в Харьковскую область Политика, 09 сен, 23:57
Первая лига обратилась в РФС из-за ситуации со ставками на матч «Рубина» Спорт, 09 сен, 23:48
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 09 сен, 23:45
Война санкций ,  
0 

США введут запрет на морские поставки нефти из России 5 декабря

Запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря, а 5 февраля распространится на остальные нефтепродукты. При этом те, кто платит за российскую нефть цену равную или ниже предельной, смогут получать топливо
BRENT BRENT $93,46 +1,47%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря, а через два месяца, 5 февраля, распространится на остальные нефтепродукты, сообщает Минфин США в справочных материалах по действию вводимых санкций против России.

При этом страны и компании, которые платят российскую нефть цену равную или ниже установленного максимума, смогут продолжить получать топливо этим путем.

Это решение США приняли вместе с союзниками из стран G7 и Евросоюза. Страны, которые согласятся ввести потолок цен на нефть из России и внедрить политику «ценового исключения», смогут напрямую участвовать в процессе определения предельных цен, говорится в документе.

Покупатели российского топлива должны будут предоставить необходимые документы, чтобы доказать соответствие сделки политике «ценового исключения». Тех, кто сознательно предоставит ложную информацию, могут привлечь к ответственности за несоблюдение санкционного режима. При этом если перевозчик поставит нефть по цене выше максимума, не имея доступа к данным о предельных ценах и полагаясь на утверждение клиента, он не понесет ответственности за это.

В Минфине США раскрыли детали плана по ограничению цен на нефть
Политика
Фото: Mario Tama / Getty Images

5 декабря вступает в силу и запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС, который предусматривает шестой пакет санкций союза. Однако эмбарго не распространяется на поставки по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.

В начале сентября министры финансов G7 договорились ввести потолка цен на российскую нефть. Цель таких ограничений — снижение доходов России и уменьшение ее возможностей в финансировании военных действий на Украине, а также ослабление их влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи

Мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше установленного лимита.

Российский президент Владимир Путин, комментируя планы ограничить цены, заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нефть запрет на поставки Минфин США
Материалы по теме
В Минфине США раскрыли детали плана по ограничению цен на нефть
Политика
США пригрозили штрафами за покупки российской нефти не по предельной цене
Политика
В США подтвердили установление лимита цен на российскую нефть в декабре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter