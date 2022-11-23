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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал обсуждаемый в ЕС уровень потолка цен на нефть из России

Bloomberg: ЕС обсуждает уровень потолка цен на нефть из России в $65-70 за баррель
В ЕС рассматривают $65-70 за баррель в качестве предельной цены для российской нефти. Эксперты и дипломаты указали, что диапазон примерно соответствует нынешней цене топлива со скидкой, влияние на Москву будет минимальным
BRENT BRENT $87,71 -2,15%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евросоюз рассматривает введение потолка цен на нефть российского производства в $65-70 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Несколько дипломатов стран ЕС заявили агентству, что эта сумма слишком высока, она соответствует среднему историческому значению барреля нефти до ввода российских войск на Украину. Bloomberg отмечает, что этот диапазон цен значительно выше себестоимости производства нефти в России, он также превышает уровень, который требовали некоторые европейские страны. Таким образом, высокий порог цен может оказать минимальное влияние на страну, пишет агентство.

«Российская нефть в настоящее время торгуется со значительным дисконтом по сравнению с нефтью Brent, около $65 за баррель», — сказал старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра. Он уверен, что потолок цен на нефть в $65-70 за баррель не нанесет России большого вреда.

WSJ ранее писала, что обсуждается порог в примерно $60-70 за баррель. Ранее, как писало агентство Bloomberg, страны G7 обсуждали введение потолка на более низком уровне, в том числе от $40 за баррель. 22 ноября нефть марки Brent торговалась на уровне около $90 за баррель.

Собеседники Bloomberg и WSJ рассказали, что точное значение может стать известно уже сегодня, 23 ноября. В этот день проходит внеочередная встреча министров энергетики стран — участниц ЕС. Ограничение будет введено только в случае поддержки всеми государствами.

Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) объявили о намерении установить потолок цен на российскую нефть в сентябре. Эта мера вошла и в восьмой пакет санкций ЕС, который был введен в начале октября. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря этого года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

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Власти России пообещали не поставлять нефть в те страны, которые одобрят потолок цен. Обсуждение ограничения экспортных цен является вмешательством в рыночные инструменты, считает вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул: «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях».

Минфин США полагает, что России будет сложно сохранить прежние объемы поставок без согласия на потолок цен. Москва сохранит экономические стимулы для экспорта топлива, говорили в Госдепартаменте. США намерены ограничить выгоды России от поставок нефти, сохранив присутствие ее продукции на рынке.

Индийские и китайские импортеры нефти опасаются закупать нефть до ясности с механизмом работы «потолка цен», сообщили источники Reuters и Bloomberg.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
поставки нефти Евросоюз потолок цен на нефть
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