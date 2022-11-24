Кремль нашел «малообъяснимые цифры» в обсуждении ЕС потолка цен на нефть

Песков: потолок цен на нефть, который сейчас обсуждают в ЕС, — это «малообъяснимые цифры»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цифры, которые Европейский союз сейчас обсуждает в качестве потолка цен на нефть из России, — «малообъяснимые», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, будет ли Россия поставлять нефть страны, которые установят предельную цену на нефть.

«Это все подлежит глубокому анализу. Действительно, такие в нюансах очень непонятные обсуждения идут у европейцев по этому потолку. Там малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения», — отметил Песков.

По его словам, прежде чем ответить на вопрос о поставках, нужно проанализировать, «какое это будет иметь влияние на энергорынок».

«Мы исходим из установки Путина, что мы не будем поставлять нефть и газ тем странам, которые присоединятся к потолку. Но, видя эти цифры, мы, конечно, должны все проанализировать, перед тем как сформулировать позицию», — сказал Песков.

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