Зеленский назвал «поддавками» потолок цен на российскую нефть в $60–70

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Доля сделок с рассрочкой на элитном рынке жилья Москвы достигла 70% Недвижимость, 15:34
Путин призвал матерей военных не доверять информации в интернете Политика, 15:33
Как в России развивать искусственный интеллект. Главное с AI Journey Новая экономика, 15:31
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 15:26
Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета Политика, 15:26
Подоляк заявил, что население Киева некуда эвакуировать Политика, 15:25
Полное видео выступления Путина на AI Journey и дискуссии с участниками Новая экономика, 15:21
Черная пятница: -50% на все интенсивы!
Купите сейчас, а обучение начните в удобное время
Подробнее
В СБУ заявили о задержании «агента ФСБ» из Крыма Политика, 15:19
Встреча Путина с матерями участников спецоперации. Видео Политика, 15:16
Выход россиян в открытый космос отменили из-за проблем со скафандром Общество, 15:16
Иран наказал Уэльс за удаление вратаря. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:10
Мэрайя Кэри на параде в честь Дня благодарения спела рождественский хит Life, 15:09
Кудрин перейдет в «Яндекс» на фоне раздела ИТ-бизнеса Технологии и медиа, 15:05
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 15:03
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Зеленский назвал «поддавками» потолок цен на российскую нефть в $60–70

Зеленский поддержал потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель
Президент Украины поблагодарил «балтийских коллег» за предложение установить потолок цен на уровне $30 за баррель. Россия предупреждала, что прекратит поставки для стран, которые введут потолок цен
BRENT BRENT $87,64 +1,65%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Предложения установить потолок цен на российскую нефть в $60–70 за баррель больше похожи «на попытки что-то изобразить, а не сделать», заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Литве (видео опубликовано в его телеграм-канале).

«Такие слова — это поддавки. <...> Я очень благодарен нашим балтийским коллегам, нашим польским коллегам за их предложения установить лимит на уровне до $30 за баррель», — сказал Зеленский.

Потолок цен на российскую нефть вошел в восьмой пакет санкций Евросоюза, введенный в начале октября. Ограничения на сырую нефть начнут действовать с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023-го. Теперь страны ЕС должны согласовать величину лимита.

О том, что США и ЕС обсуждают потолок на уровне от $60 до $70 за баррель, со ссылкой на источники писали Bloomberg и The Wall Street Journal. 24 ноября Bloomberg сообщил, что переговоры в ЕС на эту тему отложены из-за разногласий между странами.

Российские власти предупреждали, что Москва откажется поставлять нефть странам, которые введут лимит, независимо от его размера. «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — подчеркивал вице-премьер Александр Новак.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина потолок цен на нефть Владимир Зеленский ЕС

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Новак предупредил об отказе поставлять нефть тем, кто введет потолок цен
Экономика
ЕС отложил обсуждение потолка цен на российский газ на декабрь
Политика
Bloomberg узнал, что ЕС отложил переговоры по потолку цен на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter