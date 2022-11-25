Зеленский назвал «поддавками» потолок цен на российскую нефть в $60–70

Зеленский поддержал потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель

Президент Украины поблагодарил «балтийских коллег» за предложение установить потолок цен на уровне $30 за баррель. Россия предупреждала, что прекратит поставки для стран, которые введут потолок цен

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Предложения установить потолок цен на российскую нефть в $60–70 за баррель больше похожи «на попытки что-то изобразить, а не сделать», заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Литве (видео опубликовано в его телеграм-канале).

«Такие слова — это поддавки. <...> Я очень благодарен нашим балтийским коллегам, нашим польским коллегам за их предложения установить лимит на уровне до $30 за баррель», — сказал Зеленский.

Потолок цен на российскую нефть вошел в восьмой пакет санкций Евросоюза, введенный в начале октября. Ограничения на сырую нефть начнут действовать с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023-го. Теперь страны ЕС должны согласовать величину лимита.

О том, что США и ЕС обсуждают потолок на уровне от $60 до $70 за баррель, со ссылкой на источники писали Bloomberg и The Wall Street Journal. 24 ноября Bloomberg сообщил, что переговоры в ЕС на эту тему отложены из-за разногласий между странами.

Российские власти предупреждали, что Москва откажется поставлять нефть странам, которые введут лимит, независимо от его размера. «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — подчеркивал вице-премьер Александр Новак.