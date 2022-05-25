В МИДе заявили, что готовы к международным переговорам о зерне с Украины

В портах Украины лежит около 4,5 млн т зерна, но суда для вывоза заблокированы российской армией, заявили в ООН. Госсекретарь США оценил запасы в 20 млн т. МИД сообщил, что Россия готова к переговорам об этих запасах

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Россия допускает возможность международных переговоров о вывозе зерна из украинских портов, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

«У нас по этим вопросам идет взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита [генсека ООН Антониу] Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации, как ООН может помочь в этой ситуации», — сказал он.

Руденко отметил, что заход кораблей западных стран для вывоза зерна серьезно обострил бы ситуацию в Черноморском регионе. Накануне о планах Великобритании отправить военные корабли в порты Одессы, чтобы конвоировать транспорты с пшеницей и кукурузой, писала Times. Однако представитель британского правительства сказал, что планов по отправке военных кораблей в Одессу нет.

Замглавы МИД также опроверг сообщения СМИ, что российские военные воруют зерно во взятых под контроль российской армией портах Украины. Телеканал CNN показал спутниковые фото с российским сухогрузом «Матрос Позынич», которое якобы могло перевозить такое зерно. Сначала оно направлялось в Александрию, а 28 апреля его заметили в порту Севастополя. Украинские власти сообщили властям Египта о том, что зерно, предназначавшееся для страны, похищено, и они отказались получать его, передал CNN. 8 мая судно оказалось в сирийской Латакии.

Военные действия на Украине, которые начала Россия, поставили под угрозу мировое снабжение зерном, в том числе, пшеницей, кукурузой. Цены на пшеницу после начала боевых действий выросли до рекордных значений.

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О том, что в украинских портах оказалось заблокировано около 4,5 млн т зерна, заявил в начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик. Директор программы Дэвид Бизли призывал Россию снять блокаду портов, чтобы экспортировать зерно и не допустить голода в мире. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что Россия установила для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор шириной три морских мили и длиной 80 миль. Однако суда с зерном не стали выходить из Одессы. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — пояснил он. Руденко указал, что Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если США и ЕС снимут с нее санкции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Он выступил за допуск продуктов питания на мировые рынки, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к странам ООН с просьбой оказать давление на Москву. Он отметил, что действия российских властей усугубляют продовольственный кризис на Украине, так как в стране остается 20 млн т неиспользованноых зерновых.

Американские власти вместе с европейскими партнерами начали прорабатывать маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с Украины для поставки на мировые рынки, сообщил CNN. США задумались над снятием санкций против экспорта калийных удобрений из Белоруссии, чтобы обеспечить транзит украинского зерна через территорию, писал The Wall Street Journal.

Решать проблему принялись премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они договорились о сотрудничестве для разблокировки маршрутов.

Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал идею создания зеленого коридора для экспорта зерновых из России и с Украины. Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

