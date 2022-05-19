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Небензя заподозрил ЕС в накоплении зерна вместо экспорта бедным странам

Таким образом Украина может «расплачиваться» со странами Запада за поставки вооружений, считает постпред. В марте президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон вместе с союзниками ищет способ вывезти оттуда зерно
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Европейские страны могут копить экспортируемое зерно у себя в хранилищах, а не передавать его бедным странам, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности.

«Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки [украинского зерна]? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран», — сказал дипломат, допустив, что именно так Украина «расплачивается» с Западом за поставки вооружений (цитата по ТАСС).

Глобальный продовольственный кризис начался задолго до событий на Украине, основными его причинами стали «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран», считает постпред. Мировое сообщество начало «безрассудно» отказываться от участия в энергопроектах, что вызвало резкий рост цен на энергоносители, сказал дипломат.

«Котировки нефти в 2020–2022 годах выросли более чем на 22%, а это солярка для сельхозтехники, бензин для агроперевозчиков, электричество для пищепрома», — добавил Небензя.

Заявления о том, что миру угрожает глобальный голод, делали некоторые западные политики и эксперты. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что власти могут ввести продовольственные чеки, чтобы помочь среднему классу и бедным семьям. Такое положение дел возникло из-за конфликта России и Украины, с учетом, что обе страны являются крупными экспортерами сельскохозяйственных культур, говорил он.

По данным зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, на Украину — 10%. Украина лидирует и по объемам экспорта кукурузы, ее доля достигает 14% (у России — 2%). Также российские и украинские поставщики экспортировали 80% подсолнечного масла и шрота.

Вместе с тем Макрон отмечал, что продовольственный кризис возник в том числе из-за роста цен на энергоресурсы. О возможном начале сильнейшего со времен Второй мировой войны голода, жертвами которого станут «миллионы», говорила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

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В марте на фоне происходящего на Украине мировые цены на продовольствие выросли на рекордные за 30 лет 12,6%, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это произошло из-за существенного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%), отмечали в организации.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вместе с союзниками пытается найти способ вывезти с Украины порядка 20 млн т зерна, чтобы вернуть его на мировой рынок.

Российские власти считают, что продовольственный кризис провоцируют страны, которые ввели санкции против Москвы. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин. В МИДе страны заявили, что ведут переговоры о вывозе зерна с Украины, хотя и не по каналам ООН. Ранее организация обвинила Россию в блокаде украинских портов.

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Теги
Татьяна Зыкина
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