WSJ узнала о планах США снять санкции с Минска в обмен на транзит зерна

Вашингтон может временно снять санкции с калийных удобрений Белоруссии, если страна позволит экспортировать украинское зерно в Латвию, говорят источники WSJ. Ранее газета сообщила, что генсек ООН предложил Москве похожую сделку

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Американские власти рассматривают возможность снятия ограничительных мер, введенных против калийных удобрений белорусского производства, если официальный Минск согласится на транзит украинского зерна через территорию Белоруссии, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания уточнили, что эти санкции могут отменить на полгода, в случае согласия белорусских властей, зерновые культуры будут поставляться по железной дороге в порт литовского города Клайпеда.

Ранее дипломатические источники WSJ сообщили о похожем предложении генсека ООН Антониу Гутерриша. По данным источников, он призвал Москву смягчить экспортные ограничения на удобрения из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя затем назвал публикацию «вольной интерпретацией». Дипломат рассказал, что Гутерриш действительно обсуждал во время визита в Россию в конце апреля снятие санкций против калийных удобрений, но без привязки к ситуации с зерном. «Этот вопрос действительно поднимался Гутерришем, но не в плане обмена одного на другое», — утверждал Небензя.

Американские власти полагают, что на Украине скопилось около 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны. Во Всемирной продовольственной программе ООН оценивают объем зерна в 25 млн т., указывая, что такая ситуация сложилась из-за «заблокированных портов Черного моря» и проблем с инфраструктурой. «Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сообщил в середине мая американский президент Джо Байден.

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