CNN узнал о проработке США и ЕС маршрутов по вывозу украинского зерна

По данным телеканала, западные страны рассматривают возможность вывоза пшеницы и кукурузы из Украины по железной дороге и с помощью самолетов

Фото: Pavlo Pakhomenko / Zuma / ТАСС

Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена начала прорабатывать этот вопрос с европейскими союзниками после блокировки украинских портом силами российских ВМС. Собеседники CNN уточнили, что Штаты рассматривают, в том числе, возможность вывоза зерна по железной дороге и с помощью самолетов.

При этом, по словам источников, разработка сценариев не будет включать в себя позицию России по данному вопросу. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», — сказал один из источников.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.



После начала российской военной операции на Украине цены на пшеницу подскочили до рекордных значений. Агентство Bloomberg связывало скачок цен с опасениями, что военные действия на Украине приведут к дефициту этого злака на рынке. По данным агентства, боевые действия перекрыли более четверти мирового экспорта пшеницы.

В апреле российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

На фоне этого Байден заявил о поиске возможности вывезти с Украины 20 млн т зерна. Необходимость вывоза зерна президент США объяснил рекордными ценами на продовольствие в мире. По его словам, возвращение украинского зерна на мировой рынок должно помочь снизить цены

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники ранее писала, что Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. По данным источников газеты, генсек ООН ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, причем Анкара уже согласилась участвовать в разминировании Черного моря.