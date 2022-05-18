CNN узнал о проработке США и ЕС маршрутов по вывозу украинского зерна
Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена начала прорабатывать этот вопрос с европейскими союзниками после блокировки украинских портом силами российских ВМС. Собеседники CNN уточнили, что Штаты рассматривают, в том числе, возможность вывоза зерна по железной дороге и с помощью самолетов.
При этом, по словам источников, разработка сценариев не будет включать в себя позицию России по данному вопросу. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», — сказал один из источников.
По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.
После начала российской военной операции на Украине цены на пшеницу подскочили до рекордных значений. Агентство Bloomberg связывало скачок цен с опасениями, что военные действия на Украине приведут к дефициту этого злака на рынке. По данным агентства, боевые действия перекрыли более четверти мирового экспорта пшеницы.
В апреле российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
На фоне этого Байден заявил о поиске возможности вывезти с Украины 20 млн т зерна. Необходимость вывоза зерна президент США объяснил рекордными ценами на продовольствие в мире. По его словам, возвращение украинского зерна на мировой рынок должно помочь снизить цены
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники ранее писала, что Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. По данным источников газеты, генсек ООН ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, причем Анкара уже согласилась участвовать в разминировании Черного моря.