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Генсек ООН призвал допустить продукты и удобрения из России на рынки мира

Гутерриш призвал допустить продовольствие из России, Украины и Белоруссии на мировые рынки, заявив, что это лучший способ решить кризис продовольствия. Путин ранее обвинил в угрозе голода «санкционную одержимость»

Продукты питания и удобрения российского производства должны быть допущены на мировые рынки для решения продовольственного кризиса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям». Трансляция ведется на сайте ООН.

По его словам, российская военная операция усилила эффект ряда действовавших до этого факторов, которые влияли на продовольственный кризис, в частности — изменение климата и пандемия COVID-19. Россия, Украина и Белоруссия, подчеркнул Гутерриш, занимают лидирующие позиции в производстве удобрений и продуктов питания.

«Давайте внесем ясность, нет более эффектного решения продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией на мировые рынки», — подчеркнул генсек ООН.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Гутерриш указал, что Москве следует перестать препятствовать вывозу продовольствия из украинских портов. При этом удобрения продукты питания из России должны быть допущены к мировым рынкам без препятствий, продолжил он.

«Я в тесном контакте по этим вопросам с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, Соединенными штатами и Евросоюзом, а также рядом других ключевых стран. Я уверен, что впереди еще долгий путь», — рассказал генсек ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отверг обвинения в том, что причиной ухудшения состояния с продовольствие в мире стали санкции против России. Он заявил, что Вашингтон сделал исключения в ограничительных мерах для удобрений и сельскохозяйственных товаров. Он добавил, что международные организации и власти различных стран могут вместе добиваться открытия коридоров для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины по суше и морю.

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Макрон и Байден предупредили о беспрецедентном продовольственном кризисе
Политика
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В начале мая в правительстве Германии заявили об угрозе голода во всем мире, которые станет сильнейшим со времен Второй мировой войны. В качестве причин для этого в Берлине назвали последствия распространения коронавируса, засуху, и боевые действия на Украине. «Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения», — добавила немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Власти России настаивают, что виной этому станут международные санкции, такого мнения придерживается, в частности, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, мир ждет «полноценный международный продовольственный кризис» и голод в отдельных странах, крупный логистический кризис, новые эпидемии и другие последствия.

С голодом столкнутся и страны Евросоюза, которых ждут «труднопреодолимые последствия», уверен российский президент Владимир Путин. Он указал, что к этому приведет «продолжение санкционной одержимости», а с голодом уже сталкиваются беднейшие страны мира.

Его представитель Дмитрий Песков отмечал, что Москва не вводила ограничений на экспорт удобрений. «Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединенными Штатами, европейскими странами и другими», — пояснил он. Песков добавил, что украинские порты «сильно заминированы» и представляют опасность для судоходства, предстоит операция по их разминированию.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ООН продукты питания удобрения санкции Антониу Гутерриш продовольствие
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