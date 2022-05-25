Пекин призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украны

Министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своей германской коллегой Анналеной Бербок подержал идею создания «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и с Украины, говорится на сайте министерства.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию «зеленого канала» для экспорта зерновых из России и с Украины», — cказал глава МИД Китая.

Ван И подтвердил готовность Пекина проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами. «Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности», — добавил министр.

В ООН с середины мая обвиняют Россию в блокировании черноморских портов, с подобными заявлениями выступают и некоторые западные политики. В Москве это отрицают и говорят, что мировой продовольственный кризис провоцируют антироссийские санкции. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал нападки «кощунственными» и заявил, что страна готова поставить на мировой рынок до 25 млн т зерна с августа до конца года.

По данным американских властей, на Украине скопилось порядка 20 млн т зерна для вывоза из страны. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, которые приводил ее представитель, объем достигает 25 млн т. При этом Значительные объемы зерна находятся на судах в заблокированных черноморских портах.

25 мая разблокировку каналов поставки зерна обсудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры стран договорились вместе разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие.