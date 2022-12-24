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24.02 — 24.12. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние десять месяцев — в инфографике РБК

Специальная военная операция

24.02 — 24.12. Инфографика
24.02 — 24.12. Инфографика

5 и 16 декабря российские военные наносили массированные удары — как сообщало в сводках Минобороны, они наносились по системам военного управления, ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. После ударов 16 декабря «Укрэнерго» объявила о чрезвычайной ситуации: в сообщении компании говорилось, что энергосистема страны потеряла более 50% мощности, что по закону означало наступление режима системной аварии. В течение нескольких дней власти крупных украинских городов сообщили о восстановлении электроснабжения. 19 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в двух районах города и повреждении объектов критической инфраструктуры. По состоянию на 23 декабря дефицит электроэнергии в Киевской области составлял 50%, сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба.

21 декабря прошла расширенная коллегия Минобороны с участием Владимира Путина. Глава ведомства Сергей Шойгу озвучил предложения по модернизации армии, среди которых — изменение возрастного коридора призыва на военную службу, создание двух новых военных округов и увеличение численности военнослужащих. Путин на коллегии исключил милитаризацию экономики, а также заявил, что в результате частичной мобилизации сформирован «достаточный резерв».

24.02 — 24.12. Инфографика
24.02 — 24.12. Инфографика

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о самом массированном обстреле с 2014 года: по его словам, по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО «Град». Повреждения получили несколько жилых домов, общежитие, ясли, поликлиника и торговый центр. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. 18 декабря снаряды попали в больницу имени Калинина, один человек погиб.

Последствия массированного обстрела центра Донецка. Фоторепортаж
Фотогалерея 

21 декабря при обстреле донецкого ресторанно-гостиничного комплекса ранения получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его помощник Михаил Бридасов погиб.

24.02 — 24.12. Инфографика

Что произошло в экономике

24.02 — 24.12. Инфографика 24.02 — 24.12. Инфографика 24.02 — 24.12. Инфографика 24.02 — 24.12. Инфографика 24.02 — 24.12. Инфографика 24.02 — 24.12. Инфографика

Какие санкции против России ввели за последний месяц

16 декабря ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черные списки попали около 200 человек и организаций, в том числе три вице-премьера, министры, губернаторы, депутаты и сенаторы. ЕС расширил запрет на поставки в Россию технологий двойного назначения, под запрет также попали ноутбуки и кинокамеры.

С 5 декабря ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Япония и Австралия установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем — на уровне $60 за баррель. При превышении цены Россия не сможет пользоваться услугами компаний из этих государств по страхованию, трейдингу, финансированию и регистрации танкеров.

Как меняется рейтинг президента

24.02 — 24.12. Инфографика

Как политики общались между собой

24.02 — 24.12. Инфографика

19 декабря Владимир Путин посетил Минск и провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко. Среди прочего они обсудили создание единого оборонного пространства, также Россия готова обучать белорусских пилотов самолетов со «специальной боевой частью».

21 декабря Владимир Зеленский совершил первую зарубежную поездку с 24 февраля — он поехал в Вашингтон. Президент Украины побывал в Белом доме и Конгрессе. Президент США Джо Байден пообещал Зеленскому дальнейшую военную помощь, в частности — поставить ракетные комплексы Patriot.

Сколько дел о фейках возбудили в России

24.02 — 24.12. Инфографика

9 декабря суд приговорил по делу о фейках экс-главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом). Он получил 8,5 лет колонии общего режима.

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