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Раненого в Донецке Рогозина отправят на лечение в Москву

Получившего ранение Дмитрия Рогозина отправят на лечение в Москву
Рогозин пострадал во время обстрела донецкого ресторанно-гостиничного комплекса: осколок размером 8 на 6 мм попал в спину экс-главы «Роскосмоса». Сначала он находился в больнице в Донецке, затем его перевезли в Ростов-на-Дону
Обстановка у 1602-го Военного клинического госпиталя&nbsp;в Ростове-на-Дону
Обстановка у 1602-го Военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, получившего ранение во время обстрела гостиницы в Донецке, перевезут из Ростова-на-Дону в Москву, сообщил РБК его помощник. Рогозин с ноября возглавляет в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки».

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сказал он.

Рогозин пострадал во время обстрела донецкого ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» 21 декабря. В этот день ему исполнилось 59 лет, в телеграм-канале Baza говорилось, что в ресторане он отмечал день рождения. Сам руководитель «Царских волков» указывал в телеграм-канале, что там проходила «рабочая встреча».

Сначала Рогозина направили в больницу в Донецке, а затем перевезли в Ростов-на-Дону. Он сообщил, что его ранило металлическим осколком «размером 8×6 мм», который «вошел выше правой лопатки».

Во время обстрела еще несколько человек пострадали, в их числе был премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Последний попал в больницу с контузией, Хоценко уже вышел на работу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что во время этого обстрела погибли два человека. Рогозин уточнял, что один из погибших — его помощник Михаил Бридасов.

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Экс-глава «Роскосмоса» отметил, что в данной гостинице он жил последние месяцы, за восемь лет конфликта это место ни разу не обстреливали. По мнению Рогозина, информацию о нем «кто-то слил», а удары нанесли снарядами калибром или 120, или 155 мм.

В Следственном комитете сообщили, что, вероятно, атака велась из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar — это французские орудия, первую партию которых Украина получила весной.

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