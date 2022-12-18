Девятый пакет санкций Евросоюза. Что важно знать

ЕС принял уже девятый пакет санкций против России. Кроме расширения ограничений для персон и компаний, в него вошли новые запреты на инвестиции и поставки. Разбор основных санкций, а также послаблений из них — в материале РБК

Вид на штаб-квартиру Европейского совета в Брюсселе (Фото: Yves Herman / Reuters)

Совет Евросоюза 16 декабря утвердил новый санкционный пакет в отношении России. «Санкции нацелены на Кремль. Их цель — ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины. Санкции откалиброваны таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для российского населения», — заявила Еврокомиссия. По ее мнению, санкции доказывают свою эффективность, затрудняя возможности России по производству нового оружия и ремонту старого.

Постпредство России при ЕС назвало новый пакет санкций нелегитимным, подчеркнув, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, а введенные ограничения противоречат системе международных финансовых и торговых отношений. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что новый пакет санкций Евросоюза вызовет социально-экономические проблемы в самом Евросоюзе.

Новые персональные санкции

В санкционный список, предполагающий запрет европейским компаниям и гражданам вести дела с его фигурантами и заморозку возможных европейских активов участников перечня, попали около 200 человек и организаций, включая трех вице-премьеров правительства и девять министров, офицеров Главного вычислительного центра Вооруженных сил, губернаторов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, Вооруженные силы РФ, ряд разработчиков и производителей боевых систем.

Объясняя включение в список вице-премьера Виктории Абрамченко, Совет ЕС указал, что она «осуществляла контроль за попытками перенаправить зерно с Украины без согласия Украины». Вице-премьер Татьяна Голикова, по мнению ЕС, «одобряла решения правительства России по мобилизации» и в конечном счете ответственна за внедрение российской системы образования на новых территориях. Еще одного зампреда правительства — Алексея Оверчука — ЕС назвал «ответственным за предоставление бюджетной поддержки Белоруссии», которая, в свою очередь, поддерживает военные действия России на Украине.

Под блокирующие санкции также попали ВГТРК, Национальная медиа группа, АНО «ТВ-новости» (телеканал RT), ряд российских оборонно-промышленных предприятий (КБ «Точмаш», автомобильный завод «Урал», Воткинский завод, Казанский оптико-механический завод и т.д.), политические партии КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия» и два банка — Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк.

Санкции против банков

МКБ до этого попал под секторальные санкции США (запрет на предоставление долгового и акционерного финансирования), под блокирующие санкции Великобритании, а Евросоюз с июня отключил его от системы финансовых сообщений SWIFT.

Европейским контрагентам МКБ и Дальневосточного банка предоставлен относительно большой срок на то, чтобы закрыть корреспондентские отношения и транзакции с этими банками — до 17 июня 2023 года. Также МКБ и Дальневосточному, как и другим российским банкам, разрешено участвовать в финансировании и обслуживании международной торговли удобрениями и сельскохозяйственными товарами.

Еще один российский банк — Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) — пополнил другой список Евросоюза: в него входят российские организации, с которыми европейцам запрещены любые транзакции (он чуть мягче основного санкционного списка, поскольку не подразумевает заморозки активов этих структур). В этот же список уже входит «Роснефть», которая на своем сайте сообщает, что ей принадлежит 98,3% акций ВБРР. Блокирующие санкции ЕС обычно распространяются и на всю цепочку дочерних компаний, но для санкций в виде запрета на сделки такого правила нет — запрет касается только компании, непосредственно указанной в перечне. Полноценно для ВБРР запрет на транзакции с европейцами вступит в силу в марте: до 18 марта 2023 года разрешены сделки по контрактам, заключенным до 17 декабря.

Инвестиции в горную добычу

ЕС решил в дополнение к существующему запрету на новые инвестиции в российский сектор энергоносителей запретить и новые вложения в горнодобывающую отрасль (включая кредиты). Здесь, однако, введены очень широкие исключения из запрета, покрывающие «некоторые критически значимые сырьевые материалы». Новые инвестиции для европейцев будут возможны в проекты, направленные на добычу или производство бокситов и алюминия, хрома, кобальта, меди, железной руды, минеральных удобрений (включая фосфоритную руду и калий), молибдена, никеля, палладия, родия, скандия, титана, ванадия и редкоземельных элементов.

Ранее Евросоюз исключил из-под действия импортных и транспортных санкций российские титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду.

Фактически под запрет новых европейских инвестиций подпадают добыча свинца, цинка, вольфрама, золота, серебра, алмазов и других драгоценных камней, строительных материалов. Ранее уже были запрещены инвестиции в российскую добычу нефти, газа и угля.

Технологии двойного назначения

ЕС расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых» технологий, добавив в список двигатели возвратно-поступательного действия, роторные двигатели внутреннего сгорания и электрические двигатели — все для использования в летательных аппаратах, в том числе беспилотниках (БПЛА), вертолетах, гибридных самолетах (электрических), радиоуправляемых моделях. Одновременно с 16 января 2023 года запрещены к поставке в Россию авиационные двигатели и запчасти к авиадвигателям внутреннего сгорания, которые не входят в номенклатуру товаров двойного назначения (до 16 января возможны поставки по действующим контрактам).

Помимо двигателей для дронов, в перечень товаров двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию, добавлены электронные компоненты, «обнаруженные в районах боевых действий на Украине», как указывает Еврокомиссия, а также камуфляжные тенты, палатки, сетки и одежда.

Еврокомиссия утверждает, что санкции также запрещают экспорт двигателей для БПЛА в третьи страны, включая Иран, если существует риск реэкспорта в Россию для военных целей. В целом, согласно регламентам ЕС, европейские компании обязаны следить за тем, чтобы реэкспорт товаров двойного назначения в Россию не допускался — например, через условия в договорах о штрафных санкциях за такие поставки или проверках того, продолжает ли оборудование находиться в стране покупателя.

Из эмбарго на экспорт технологий двойного назначения по списку предусмотрены исключения: поставки в Россию возможны, если получателем является невоенный пользователь, для гражданских целей, таких как гуманитарные цели, предотвращение чрезвычайных происшествий, медицинские, фармацевтические цели, использование потребительских коммуникационных устройств и др. Для удобства соблюдения эмбарго власти ЕС ведут перечень российских предприятий и организаций, связанных с военно-промышленным сектором, которым точно нельзя поставлять перечисленные в списке технологии двойного назначения: теперь в него добавлены еще 168 наименований (включая Центральный институт авиационного моторостроения, НИЦ Институт им. Жуковского, «Ремдизель», «Металлист-Самара», Московский авиационный институт, Росстандарт, холдинг «Швабе», «Ангстрем» и т.д.), так что всего в этом списке теперь уже 410 предприятий и организаций.

Запрет на экспорт ноутбуков, игрушек с мотором

У ЕС отдельно введен запрет на продажу в Россию товаров, которые могут способствовать «улучшению ее промышленных возможностей» (это, например, ПВХ, краски и лаки, бумага и картон, латекс, электрические аккумуляторы, различные машины и многое другое). Этот список теперь дополнился ноутбуками, запоминающими устройствами, кинокамерами, объективами для камер, электрогенераторными установками с поршневым двигателем с искровым зажиганием, радиоаппаратурой дистанционного управления, а также игрушками и моделями со встроенным двигателем. Эти товары можно ввозить только до 16 января по действующим контрактам.

В 2021 году страны ЕС экспортировали в Россию ноутбуков, жестких дисков, блоков обработки данных (это только часть того, что попало под эмбарго) на $1,5 млрд. Впрочем, в 2022 году из-за санкционных рисков и неопределенности и ухода из России многих европейских поставщиков экспорт этой продукции в Россию сократился до символических $5 млн в месяц (по данным за август, более свежих данных нет).

В новом санкционном пакете европейские власти ввели и послабления: хлебопекарные печи, машины для подогрева пищи, оборудование для производства хлебобулочных изделий, которые ранее попали под эмбарго, можно будет поставлять для личного пользования в российских домохозяйствах.

В целом импорт в Россию товаров из Европы сократился до $4,16 млрд в сентябре 2022 года по сравнению с $9,1 млрд в сентябре 2021-го. В том числе поставки электрооборудования (включая полупроводники) за тот же период снизились до $200 млн — по сравнению с $650 млн в сентябре прошлого года, свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

Услуги по тестированию продукции и соцопросы

Эмбарго на поставки в Россию и российским юридическим лицам европейских услуг (ранее затронуло архитектурные и инженерные услуги) расширено на рекламу, исследования рынка, опросы общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции (сюда включаются тестирование и анализ физических свойств, механических и электрических систем) и проведению технических инспекций. Завершить предоставление этих услуг по действующим контрактам разрешено до 16 января 2023 года.

В России маркетинговыми и социологическими исследованиями, например, занимались европейские группы GfK и Ipsos.

Послабление для экспорта российских удобрений

Евросоюз разрешил российским подсанкционным лицам, которые до их попадания под санкции играли «существенную роль» в международной торговле продовольствием и удобрениями, пользоваться размороженными в порядке исключения средствами или активами, если такие ресурсы необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны. Такая разморозка будет возможна в отдельных случаях и для каждой отдельной транзакции по поставке удобрений или продовольствия по решению компетентных органов страны ЕС, заморозившей средства. Причем страна будет обязана в двухнедельный срок проинформировать о таком решении остальных членов ЕС.

Вопрос о таком послаблении был камнем преткновения в переговорах европейских стран (Литва и Польша выступали против). Крупнейшие российские производители удобрений — «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро», ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, попавшими под европейские санкции (Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Чтобы не подвергать компании санкционному риску, они снизили свои доли в них ниже 50% или вовсе вышли из капитала, покинули руководящие посты. В ряде случаев (например, «Акрон») компании предусмотрели гарантии того, что подсанкционный предприниматель не получит от них никаких денежных средств или экономических ресурсов. Тем не менее, у европейских контрагентов (страховщиков, портовых операторов, судовладельцев) все равно оставались сомнения в том, что бизнесмены под санкциями фактически отошли от дел в своих компаниях, из-за чего поставки в третьи страны могли затрудняться.

По данным внешнеторговой базы ООН, статистических органов Китая, Индии, США, в 2022 году российские экспортеры удобрений в разы увеличили выручку от продаж по всему миру. Так, импорт Бразилией российских удобрений в денежном выражении вырос в 2,5 раза в январе–августе 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее — почти до $4,9 млрд. Импорт в Индию за январь-октябрь увеличился на 578%, до $2,2 млрд (годом ранее — лишь $325 млн). Поставки в США за аналогичный период выросли на 41%, до $1,36 млрд. При этом экспортная выручка увеличилась благодаря росту мировых цен на удобрения, тогда как физические объемы могли и не вырасти. Например, в январе–октябре ввоз российских удобрений в Китай сократился до 1,88 млн т по сравнению с 2,38 млн т за тот же период 2021 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Другое

Болгарии, Словакии и Венгрии разрешили экспортировать на Украину «в знак солидарности» определенные нефтепродукты (дизельное топливо, авиационное топливо и т.д.), производимые из российской сырой нефти, которую этим странам ЕС разрешено ввозить в качестве исключения из общеевропейского эмбарго;

Болгарии также разрешено экспортировать в любые страны некоторые нефтепродукты из российской нефти в пределах установленной квоты и при условии, что безопасное хранение этих продуктов на территории Болгарии невозможно гарантировать;

ЕС отмечает, что газовый конденсат, производимый на российских заводах по производству СПГ, исключен из нефтяного эмбарго, но в целях избежания незаконного обхода санкций вводится обязанность для европейских импортеров газового конденсата из России уведомлять регуляторов о таких сделках, включая закупленные объемы;