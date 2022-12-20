Что означает единое оборонное пространство России и Белоруссии И как с этим связана подготовка пилотов для самолетов, способных нести ядерные боеприпасы

Москва и Минск договорились о создании единого оборонного пространства. Может ли оно, с учетом модернизации белорусской военной авиации и переподготовки летчиков, трансформироваться в единое ядерное — разбирался РБК

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Как Россия поможет Минску укрепить безопасность

Россия «считает возможным продолжить» готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые переоборудованы так, чтобы иметь возможность нести боеприпасы «воздушного базирования со специальной боевой частью», заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на совместной с главой Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции в Минске. Это был первый визит российского лидера в союзную республику с 2019 года, вместе с ним на переговоры прибыли главы российских МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Говоря о подготовке белорусских пилотов, Владимир Путин уточнил, что «такая форма сотрудничества — не наше изобретение». «Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий, — пояснил он. — Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства».

Александр Лукашенко тщательно подбирал слова, комментируя этот вопрос. «Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, — сказал он, обращаясь к Путину. — Но не мы ее, правильно, авторы». «Это не угроза кому-то. Я несколько раз, и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе. И нам надо было бы обезопасить Белорусское государство, — продолжил Лукашенко. — Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Белоруссии. Еще раз вам огромная благодарность». Белорусский лидер также сообщил, что переоборудованные самолеты готовы, протестированы в России, осталось только подготовить летчиков.

Впервые про переоборудование самолетов Москва и Минск публично заговорили в июне 2022 года. На встрече двух президентов в Санкт-Петербурге Лукашенко заявил, что Белоруссию «очень напрягают» маневры самолетов США и НАТО, «которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». «Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи, без перебора, — обратился он к Путину. — <…> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты. <…> Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, для того чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока».

Путин в ответ предложил «соответствующим образом дооборудовать» на российских авиационных заводах самолеты Су-25, которые находятся на вооружении белорусской армии. Он также пообещал, что в течение нескольких месяцев Россия передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», «которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». Эти комплексы находятся в распоряжении Минска.

О каких маневрах НАТО идет речь

Упомянутые двумя лидерами маневры НАТО проводятся в соответствии с концепцией Nuclear Sharing, которая лежит в основе политики сдерживания альянса. Первое американское атомное оружие прибыло в Европу в 1954 году, за этим последовали переговоры о том, чтобы оно оказалось под совместным контролем членов альянса. В итоге в 1966 году в НАТО создали группу ядерного планирования. К моменту, когда в 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запрещающий передачу таких вооружений от ядерных стран неядерным, она уже работала. В НАТО подчеркивают: на двусторонних переговорах по ДНЯО США и СССР согласовали формулировки, которые концепцию Nuclear Sharing не запрещают, поэтому договору она не противоречит.

По оценке опрошенных РБК экспертов, модернизация белорусских самолетов и подготовка экипажей для них — фактически повторение концепции НАТО.

«Речь идет о близкой к NATO Nuclear Sharing системе. Ее выстраивание, осторожное и пока больше виртуальное, началось летом, — поясняет эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. — Лукашенко беспокоит безопасность страны. Возможно, он хотел бы большего, однако Москва пока действует в довольно узких рамках — например, сейчас она заявляет о подготовке только летчиков, причем на старых самолетах. По вчерашним заявлениям неясно, какой тип носителя был выбран в итоге. Летом назывались Су-25, но можно предположить восстановление и капремонт Су-24М. Как носитель тактического ядерного оружия (ТЯО) он гораздо предпочтительнее».

В течение 2022 года Лукашенко говорил, что в его планы не входит размещать, производить и использовать ядерное оружие в Белоруссии. Однако, по его словам, «при необходимости» он это сделать может. В марте он обозначил условия, при которых это было бы возможно. «Если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси — допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России», — сказал белорусский лидер.

По оценке Александра Ермакова, максимум, что возможно в сложившихся условиях, — это развертывание на территории Белоруссии российских ядерных боезарядов по аналогии с американскими вооружениями в Европе.

«Но и этот шаг возможен в случае шагов с другой стороны — к примеру, если США развернут ТЯО в новых странах Восточной Европы, — считает эксперт. — Без этого Москва вряд ли станет отказываться от своей принципиальной и важной на тематических переговорах позиции неразвертывания ТЯО за пределами национальной территории».

«Пока речи не идет даже о размещении российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии. Так что если и говорить о противоречиях в контексте ядерного нераспространения, то только в части обучения представителей неядерного государства применению ЯО», — сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Возможно ли российско-белорусское единое ядерное пространство

19 декабря Путин сказал, что интеграция двух стран предполагает и создание единого оборонного пространства. Что оно собой конкретно представляет и как будет официально оформлено, он не уточнил.

«Программы Союзного государства принимались в мирное время в спокойной обстановке и были рассчитаны на совершенно другую ситуацию, — отметил в беседе с РБК научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Их никто не отменял и, думаю, не отменит. Но приоритеты сейчас другие, по крайней мере до тех пор, пока продолжается военная фаза. Фактически единое оборонное пространство уже существует — Белоруссия хотя и не участвует в боевых действиях, но всю остальную поддержку России оказывает».

Такое пространство можно оформить разными способами, допускает эксперт, — к примеру, Москва и Минск могут заключить между собой военный союз. По оценке Лукьянова, они вполне могут договориться о том, чтобы в Белоруссии появилось ядерное оружие. Насколько это противоречит ДНЯО, добавляет эксперт, — вопрос открытый, поскольку в нем говорится, что ядерные страны не могут передавать такое оружие неядерным, однако про размещение там ничего не сказано. При этом российские представители, говоря об американском ядерном арсенале в Европе, неоднократно обвиняли США в нарушении договора 1970 года.

При этом возникает другой вопрос: если интеграция России и Белоруссии достигнет такого уровня, что они будут действовать как единое государство, будет ли фактический ядерный статус последней нарушать международные нормы. «Что касается различных уровней интеграции, пожалуй, здесь мы выходим на совершенно неизведанное поле, — говорит Стефанович. — Мы знаем, как осуществлялось ядерное разоружение «осколков» единого целого на примере СССР. А вот обратный процесс пока рассматривался только теоретически».

Белоруссия стала первой из постсоветских республик, которые присоединились к ДНЯО, отказавшись от ядерного оружия. В обмен на это Великобритания, Россия и США предоставили ей гарантии безопасности, подписав с ней в 1994 году Будапештский меморандум. Аналогичный акт был подписан с Украиной. Однако в феврале 2022 года, еще до начала боевых действий, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что, если Киеву не подтвердят эти гарантии, он может выйти из соглашения.