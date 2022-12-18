Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Киеве
Электроснабжение в Киеве полностью восстановлено. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — сказал Кличко.
Он также написал, что в течение 18 декабря коммунальные службы совершат обход домов, где могут возникнуть локальные перебои подачи электричества.
Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в нескольких районах столицы и о работе ПВО. «Укрэнерго» ввело в городе режим экстренного отключения света.
С 10 декабря в Минобороны России неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за этим стоят спецслужбы Украины.