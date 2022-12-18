Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Греция даст гражданам деньги на еду Экономика, 12:03
Почему мегалополисов в мире становится все больше Социальная экономика, 12:00
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 11:46
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров Pro, 11:43
Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Киеве Политика, 11:38
Матыцин решил пока не возвращаться на пост главы спортивной федерации Спорт, 11:33
Что случилось в мире Hi-Tech: дорогие Xiaomi, кольцо от Apple и другое Life, 11:27
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:25
Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной» Политика, 11:13
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
Ярмарки и елка из пластиковых бутылок: как мир готовится к праздникам Общество, 11:00 
Почему издателю игр EA выгодна потеря контракта с ФИФА — Fast Conpany Pro, 10:59
Постпред Крыма предостерег Афины от передачи Украине комплексов С-300 Политика, 10:58
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 10:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Киеве

Фото: Владислав Мусиенко / Reuters
Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

Электроснабжение в Киеве полностью восстановлено. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — сказал Кличко.

Он также написал, что в течение 18 декабря коммунальные службы совершат обход домов, где могут возникнуть локальные перебои подачи электричества.

Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в нескольких районах столицы и о работе ПВО. «Укрэнерго» ввело в городе режим экстренного отключения света.

С 10 декабря в Минобороны России неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за этим стоят спецслужбы Украины.

Теги
Киев Украина электроснабжение Виталий Кличко Военная операция на Украине
Материалы по теме
Половина Киевской области осталась без электричества после обстрелов
Политика
В Харькове восстановили электроснабжение
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter