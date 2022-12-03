G7 и Австралия вслед за ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
Страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть в размере в $60 за баррель, сообщается на сайте Минфина США.
«Ограничение цен является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной [спецоперации] на Украине, а также для поддержания надежных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения доступности поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода», — говорится в сообщении.
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