Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве
После утренних взрывов в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», — написал он.
В районе 7:00 по местному времени (8:00 мск) Кличко сообщал о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Позже он уточнял, что, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте продолжают работать медики и спасатели.
О взрывах и работе ПВО в Киеве и области утром сообщали местные власти. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявлял, что область подверглась атакам дронов. Он призывал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать работу ПВО. Сигнал воздушной тревоги в ночь на 19 декабря срабатывал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины.
О воздушной тревоге, взрывах и отключениях света на Украине регулярно сообщается с 10 октября. Тогда Россия начала наносить удары по объектам военного управления и энергетики соседней страны. О последнем таком ударе, который был нанесен 16 декабря, российское Минобороны сообщало 17 декабря.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Российский президент Владимир Путин объяснял удары по украинским энергообъектам ответом на действия Киева. В октябре российский лидер обвинил украинские спецслужбы в организации взрыва на Крымском мосту, а также в трех терактах на Курской АЭС.