Последствия массированного обстрела центра Донецка. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:00
«Росатом» заявил, что получил основания потребовать деньги от Финляндии Экономика, 13:58
В аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки загорелся самолет Общество, 13:53
Эрдоган предложил трехсторонние переговоры с Асадом и Путиным Политика, 13:52
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить Pro, 13:46
Прогнозы Тима Кука: чего глава Apple ждет в 2023 году Индустрия 4.0, 13:44
Сотни задержанных во Франции после беспорядков. Что происходит на ЧМ Спорт, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 13:37
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор Политика, 13:34
Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов. Список Авто, 13:31
МИД счел недопустимыми обвинения в адрес миротворцев в Карабахе Политика, 13:28
Хай-тек в привычных вещах: пять неожиданных примеров РБК и Росатом, 13:26
Лукашенко заявил об ужасающем положении футбола в Белоруссии Спорт, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:21
Общество ,  
0 

Последствия массированного обстрела центра Донецка. Фоторепортаж

15 декабря в 7:00 по местному времени (6:00 мск) центр Донецка оказался под массированным обстрелом. Последствия удара по административному центру ДНР — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Чередниченко / ТАСС
Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

На фото: студгородок, здание, поврежденное в ходе обстрела Ворошиловского района Донецка

Утром 15 декабря ВСУ обстреляли центр Донецка, об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, утренний удар по административному центру ДНР стал самым массированным с 2014 года — по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град»

Фото:Андрей Чередниченко / ТАСС
Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

На фото: фрагмент снаряда после обстрела центра Донецка

По данным Донецкого агентства новостей, огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Село Тоненькое расположено в Ясиноватском районе, севернее Донецка.

Под обстрел попал Ворошиловский район города: проспекты Богдана Хмельницкого и Театральный, Школьный бульвар, улицы Артема, Университетская и Набережная, а также район Крытого Рынка.

«РИА Новости» также сообщает об обстреле Киевского района тремя снарядами

Фото:Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На фото: здание, поврежденное в результате обстрела

Девять человек получили ранения, среди них — несовершеннолетний 2012 года рождения. Одну пострадавшую сотрудники МЧС ДНР извлекли из-под завалов обстрелянного дома в Ворошиловском районе города. По последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела один человек погиб

Фото:Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

На фото: автомобили, сгоревшие в результате обстрела Ворошиловского района

По данным Донецкого агентства новостей, удары повредили Спасо-Преображенский собор, торговый центр «Форум», бизнес-центр «Столичный», корпуса ДонНТУ, школу, детский сад и многоквартирные дома

Фото:Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

На фото: мужчина около воронки, образовавшейся в результате попадания снаряда во время обстрела Ворошиловского района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира. Также он заявил о попаданиях снарядов в жилые дома по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, ударах возле железнодорожной больницы и студгородка

Фото:Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела

Фото:Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Свято-Преображенский Кафедральный собор после обстрела, Ворошиловский район

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Здания после обстрела Школьного бульвара

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Обстрелянный дом на Набережной улице

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Последствия обстрела на территории школы № 2 в Ворошиловском районе

Фото:kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Салон красоты возле Крытого рынка, Ворошиловский район

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
мультимедиа Донецк обстрел
Материалы по теме
Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Политика
Последствия массированного обстрела Донецка. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter