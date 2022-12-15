Последствия массированного обстрела центра Донецка. Фоторепортаж
На фото: студгородок, здание, поврежденное в ходе обстрела Ворошиловского района Донецка
Утром 15 декабря ВСУ обстреляли центр Донецка, об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, утренний удар по административному центру ДНР стал самым массированным с 2014 года — по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град»
На фото: фрагмент снаряда после обстрела центра Донецка
По данным Донецкого агентства новостей, огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Село Тоненькое расположено в Ясиноватском районе, севернее Донецка.
Под обстрел попал Ворошиловский район города: проспекты Богдана Хмельницкого и Театральный, Школьный бульвар, улицы Артема, Университетская и Набережная, а также район Крытого Рынка.
«РИА Новости» также сообщает об обстреле Киевского района тремя снарядами
На фото: здание, поврежденное в результате обстрела
Девять человек получили ранения, среди них — несовершеннолетний 2012 года рождения. Одну пострадавшую сотрудники МЧС ДНР извлекли из-под завалов обстрелянного дома в Ворошиловском районе города. По последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела один человек погиб
На фото: автомобили, сгоревшие в результате обстрела Ворошиловского района
По данным Донецкого агентства новостей, удары повредили Спасо-Преображенский собор, торговый центр «Форум», бизнес-центр «Столичный», корпуса ДонНТУ, школу, детский сад и многоквартирные дома
На фото: мужчина около воронки, образовавшейся в результате попадания снаряда во время обстрела Ворошиловского района
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира. Также он заявил о попаданиях снарядов в жилые дома по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, ударах возле железнодорожной больницы и студгородка
Здание котельной, поврежденное в результате обстрела
Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела
Свято-Преображенский Кафедральный собор после обстрела, Ворошиловский район
Здания после обстрела Школьного бульвара
Обстрелянный дом на Набережной улице
Последствия обстрела на территории школы № 2 в Ворошиловском районе
Салон красоты возле Крытого рынка, Ворошиловский район