Последствия массированного обстрела центра Донецка. Фоторепортаж

На фото: мужчина около воронки, образовавшейся в результате попадания снаряда во время обстрела Ворошиловского района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира. Также он заявил о попаданиях снарядов в жилые дома по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, ударах возле железнодорожной больницы и студгородка