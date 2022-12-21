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Путин заявил о «достаточном резерве» из мобилизованных для спецоперации

Путин: на полигонах проходят боевую подготовку 150 тыс. человек, это достаточный резерв
На военных полигонах проходят подготовку 150 тыс. мобилизованных, это стратегический резерв для ведения военной спецоперации на Украине, заявил президент
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне спецоперации находятся 300 тыс. человек, половина из них проходят военную подготовку — и этого достаточно для ведения спецоперации, заявил президент России, выступая на коллегии Минобороны. РБК ведет трансляцию мероприятия.

«В ряды Вооруженных сил призваны 300 тыс. человек, часть из них находится в зоне боевых действий. Как докладывают министр и глава Генштаба, 150 тыс. человек проходят подготовку на военных полигонах. Это достаточный резерв для ведения операции. Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях не используется, но люди проходят там подготовку», — сказал Путин.

О том, что 150 тыс. призванных в рамках частичной мобилизации граждан находятся «в резерве», Путин говорил ранее, 9 декабря. «150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается, что это такой боевой резерв», — говорил глава государства. В боевых подразделениях, по словам президента, находятся 77 тыс. человек. «Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой», — пояснял Путин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.

Однако приказ президента о завершении мобилизации не публиковался. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «указ не нужен». «На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — говорил Песков.

Отвечая на вопрос, сохраняет ли силу прошлый указ о частичной мобилизации, Песков говорил, что «этот указ выполнен». «Там речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек», — пояснил пресс-секретарь.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
мобилизация Военная операция на Украине Владимир Путин резерв Минобороны
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