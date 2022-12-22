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«Они делали все, что он хотел» – мировые СМИ о визите Зеленского в США

21 декабря Владимир Зеленский прибыл в США, где встретился с Джо Байденом и выступил в конгрессе США. Как зарубежная пресса отреагировала на первый с 24 февраля зарубежный визит президента Украины — в материале РБК
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

CNN, США

«Украинский президент <...> пытался убедить американский народ и его лидеров оставаться на стороне Украины. Он упомянул сражения американских солдат против нацистов в 1944 году, а также то, что украинцы будут праздновать Рождество при свечах, — не потому, что это романтичнее, а потому, что в результате российских боевых действий большая часть страны осталась без электричества, тепла и водопроводной воды. Он заявил, что не жалуется и не сравнивает, кому тяжелее. Украина просто хочет получить необходимую поддержку для продолжения борьбы до победы. <...>

Если американцам надоест поддерживать Украину, если они будут слушать голоса, унижающие Зеленского, Россия может в конечном итоге победить и мир, каким мы его знаем, изменится. Это может стать победой автократии и тяжелой потерей для демократии».

Fox News, США — колонка обозревателя канала Такера Карлсона

«В Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел. Американским налогоплательщикам заявляют, что Джо Байден будет продолжать давать Зеленскому все, что он потребует, цитирую: «столько, сколько этого потребуется». Что характерно, Байден так и не уточнил, что значит «этого». Столько, сколько потребуется, чтобы сделать что? Оттеснить российскую армию к границам до вторжения? Звучит разумно.

Это то, что, вероятно, предполагает большинство американцев — те, кто все еще обращает на это внимание. Но это не то, что имеет в виду Зеленский, и это не то, о чем он просит. Зеленский требует смены режима в России, как в Ираке и Ливии, а также в длинном списке других failed states (политологический термин, обозначающий государства, в которых правительство слабо или неэффективно и не может контролировать большую часть своей территории. — РБК). Только на этот раз в самом сердце евразийского континента, по соседству со всем цивилизованным миром. Это то, к чему неоднократно призывал Зеленский, и каждый доллар, который мы ему отправляем, идет на это».

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The Washington Post, США

«Украина, конечно, потеряла территории, но вернула некоторые назад. Вероятность того, что она выйдет из войны жизнеспособным государством, гораздо выше, чем вероятность того, что Россия ее проглотит. Украина не капитулировала за считанные дни, как планировал Путин, и эта битва стоила крови и денег как России, так и Украине».

Der Standard, Австрия

«Спустя более 300 дней Зеленский, который значительно вырос в своей роли, принял решение покинуть свою страну на два дня, чтобы обратиться за дополнительной помощью к самому большому стороннику Украины. Он сделал это со всем чутьем и символизмом, присущим Зеленскому и его команде по связям с общественностью. Поездка на фронт в Бахмут за день до отъезда, должно быть, стала настоящим ужасом для тех, кто отвечает за безопасность Зеленского. После вручения медалей он принял украинский флаг с подписями и сообщениями от украинских бойцов под грохот непрекращающегося града ракет в Бахмуте, что стало сигналом для Кремля — первый человек в государстве здесь не боится рисковать».

France 24, Франция

«Зеленский, сидевший рядом с Байденом в Овальном кабинете, признал, что Украина находится в более выгодном положении из-за двухпартийной поддержки конгресса. <...> Тем не менее, даже несмотря на то, что спикер палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл приветствовали поддержку Украины как служащую коренным американским интересам, двухпартийное единство по Украине начало давать трещину. <...> Член палаты представителей Кевин Маккарти, который претендует стать следующим спикером палаты представителей, заявил, что его партия не будет выписывать чеки Украине, когда придет к власти».

South China Morning Post, Китай

«Высокопоставленный представитель администрации сказал, что США тесно консультировались с Зеленским по вопросам его безопасности, и что украинский президент счел достаточным недолгий визит в Соединенные Штаты.

Тем временем Пелоси, которая в последние месяцы путешествовала по миру, яростно защищая Украину, также несколько месяцев готовила почву для выступления Зеленского перед конгрессом. <...> В среду Пелоси — всего через несколько дней после передачи своего молотка под контроль республиканцев (в ноябре республиканцы выиграли выборы в палату представителей США. — РБК) — наконец-то приветствовала Зеленского в Капитолии, что она назвала «глубокой привилегией» и «большой гордостью», происходящей в тот момент, когда Капитолийский холм вот-вот одобрит дополнительную экстренную помощь Украине в размере 45 млрд долларов США».

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Дарья Букина Дарья Букина
Владимир Зеленский Джо Байден США Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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