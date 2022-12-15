Мэр Кулемзин: пять человек пострадали в результате обстрела в Донецке

В Донецке пять человек пострадали при самом сильном обстреле с 2014 года

Повреждения при обстреле получили восемь жилых домов, общежитие, а также ясли, поликлиника и торговый центр. Снаряд попал в купол Свято-Преображенского собора. Несколько автомобилей сгорело

При обстреле центра Донецка пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил мэр Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе один ребенок 2012 года [рождения]», — сказал Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Повреждения получили восемь жилых домов, общежитие, а также ясли, поликлиника и торговый центр. Снаряд попал в купол Свято-Преображенского собора.

Ранее Кулемзин назвал обстрел Донецка утром 15 декабря самым массированным с 2014 года. По его словам, по городу выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Кроме того, под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы.

МЧС ДНР в телеграм-канале сообщает, что в одном из поврежденных домов в Ворошиловском районе под завалами оказалась женщина, ей помогли выбраться и передали медикам. Кроме того, загорелись четыре автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого.