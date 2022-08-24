24.02 — 24.08. Инфографика
Специальная военная операция
В ночь с 6 на 7 августа украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». 11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о минимум трех ударах в районе ЗАЭС. Он также отметил, что один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов.
10 августа Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ЗАЭС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района».
1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне доставило 26 тыс. т кукурузы в порт Стамбула на следующий день. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля.
4, 9 и 12 августа были совершены три диверсии в Курчатовском районе Курской области. Диверсанты подорвали опоры ЛЭП, ведущей к Курской АЭС, что привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».
16 августа на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму произошли взрывы. По сообщению главы региона Сергея Аксенова, пострадали два человека. Минобороны России назвало произошедшее диверсией.
20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь философа и одного из авторов концепции «русского мира» Александра Дугина. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. СК счел ее гибель заказным убийством, 22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и обвинила украинские спецслужбы в организации убийства журналистки.
С середины августа в Крыму регулярно срабатывала система противовоздушной обороны. 18 августа в Керчи сбили беспилотник. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что для города и Крымского моста опасности не было. С 18 по 22 августа в Севастополе ежедневно срабатывала система ПВО. Цели были сбиты над аэропортом Бельбек, Севастополем и Евпаторией, а также в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. 20 августа беспилотник влетел в крышу здания штаба Черноморского флота.
Что произошло в экономике
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Сколько ограничений ввели в отношении России
30–31 августа в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, в ходе которой будет обсуждаться вопрос ограничения выдачи туристических виз россиянам. За подобный запрет выступают страны Балтии и Северной Европы, к ним также присоединились Польша, Чехия, Словакия и Бельгия. Россияне уже не могут подать документы на оформление шенгенских виз в визовые центры Бельгии, Дании, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии.
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